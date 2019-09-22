قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

محمد صلاح

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري أسوان × مصر للمقاصة: 3:00 م وادي دجلة × طنطا: 5:30 م الإنتاج الحربي × نادي مصر: 5:30 م المصري × حرس الحدود: 8:00 م - الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد × مانشستر يونايتد: 3:00 م كريستال