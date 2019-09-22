تأخر قطارات «القاهرة - الإسكندرية» بسبب عطل الإشارات

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية اعتذارها لجمهور الركاب، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تأخر بعض القطارات على خط "القاهرة - الاسكندرية"، وذلك نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، الأمر الذي أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها. ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديدية، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات، لإزالة العارض وتشغيل اللوحة، وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وأمان، وجار إصلاح العطل لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها.

وأعلنت الهيئة، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب