صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

الصحف تناولت الفيديو المثير للجدل المتداول لرجل يقوم بتعنيف طفلة بأسلوب وحشي وإعلان شرطة الرياض أنه بعد إجراءات البحث والتحري تم تحديد هويته والقبض عليه

تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.

تزامنت هذه المظاهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي. وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزليزيه. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن قائد شرطة باريس

تزامنت هذه المظاهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزليزيه.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون أعلن أنه سيتم نشر 7500 شرطي بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.





وبدأت حركة السترات الصفراء قبل عشرة أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الراغبين في التظاهر إلى القيام بذلك في هدوء، لا سيما أن التظاهرة المقررة تتزامن مع أيام التراث الأوروبي وتظاهرة أخرى من أجل المناخ.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت، أمس السبت، صدامات، على أثر تظاهرات عدة نفذتها حركة "السترات الصفراء"، ونشطاء من أجل المناخ، ألقت الشرطة خلالها القبض على نحو 123 شخصا، واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وأضرموا النار في حاويات نفايات، وقاموا بتخريب محال تجارية.





وفي افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الجبير: سنرد بعد تحديد منطلق الهجمات"، أن عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي شدد أمس، على أن بلاده سترد بشكل مناسب فور انتهاء التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات التي تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو" ببقيق وخريص، السبت الماضي.

وقال الوزير الجبير إن التحقيقات التي تجريها السعودية، بمشاركة الأمم المتحدة ودول أخرى، تعمل حاليا على تحديد النقطة التي انطلقت منها الهجمات، مذكرا بأن الانطلاق لم يأتِ من اليمن، وإنما من شمال البلاد.

وأشارت "عكاظ" إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير حمل إيران مسؤولية الهجوم التخريبي تجاه منشأتي بقيق وخريص، واعتبره عملا إجراميا غير مسبوق، لا سيما أنه يستهدف العالم أجمع.

وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن الجبير أكد أن لدى المملكة خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي "أرامكو".

وقال: "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو، فالخيارات عديدة، دبلوماسية وقانونية وأمنية".

وأضاف الجبير في مقابلة لقناة "العربية" أن الهجوم على "أرامكو" غير مسبوق، وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحا أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للمملكة.

وكشف الجبير أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن إدارة ترامب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات، وشدد على أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم "أرامكو" فعليها تحمل العواقب، ومضى الجبير في القول: "لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير".

وبالانتقال إلى تونس، أفادت "الاتحاد" أن رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري، أكد أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة اختتمت، أمس، المرافعات في جميع الطعون المقدمة، في إطار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وسيتم إصدار الأحكام بشأنها غدا الإثنين.

وكان المكتب الخاص بالطعون الانتخابية بمقر المحكمة الإدارية تلقى يوم الخميس الماضي، 6 طعون مقدمة من سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي الجلول، وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت صعود المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من الانتخابات.



تناولت صحيفة "البيان" تداول مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يُظهر قيام شخص بتعنيف رضيعة بطريقة بشعة.

وبدأت الأجهزة الأمنية بالأردن، السبت، في تحقيقاتها بشأن مقطع الفيديو الصادم المتداول لتعنيف طفلة وتعذيبها بشكل مفزع من قبَل شخص يُعتقد أنه والدها، وفق مصدر أمني.

وذكرت الأجهزة: "لقد بُلغنا بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرنا فورا التحقيق لمعرفة مصدره وإن كانت الحادثة وقعت داخل الأردن أم خارجها".

إلا أن "عكاظ" أشارت إلى أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض صرح بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته، أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، وتم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتم توفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة منطقة الرياض أعلنت عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن "الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".