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صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

الصحف تناولت الفيديو المثير للجدل المتداول لرجل يقوم بتعنيف طفلة بأسلوب وحشي وإعلان شرطة الرياض أنه بعد إجراءات البحث والتحري تم تحديد هويته والقبض عليه
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
صحف عربية
صحف عربية
أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
تزامنت هذه المظاهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي. وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزليزيه. وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن قائد شرطة باريس
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أول-معبد-يهودي في-الإمارات

مجمع الأديان.. افتتاح أول معبد يهودي بالإمارات 2022

تبدأ الإمارات، في العام المقبل، إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022، وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات، التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية تُحمل إيران مسؤولية الهجوم على «أرامكو»

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة أرامكو للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة. وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، قائلا: «نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال».
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
صحف

صحف عربية: العالم يدافع عن المناخ وترامب جاهز عسكريا

تصدرت التظاهرات العالمية في عدة دول للمطالبة بمواجهة تغير المناخ، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "البيان" أن ملايين الشبان خرجوا إلى شوارع المدن في أنحاء العالم، الجمعة، لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، البالغة من العمر 16 عاما.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف

صحف عربية: العالم يدافع عن المناخ وترامب جاهز عسكريا

تصدرت التظاهرات العالمية في عدة دول للمطالبة بمواجهة تغير المناخ، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "البيان" أن ملايين الشبان خرجوا إلى شوارع المدن في أنحاء العالم، الجمعة، لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، البالغة من العمر 16 عاما.
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
صحف-سودانية

صحف عربية: نتنياهو يرفض الاستسلام ويغري ليبرمان

لا يزال الهجوم على شركة أرامكو يستحوذ على اهتمامات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، وأطلعتنا الصحف على تطورات الانتخابات الإسرائيلية والأوضاع في فلسطين، إضافة إلى العديد من القضايا. وتحت عنوان "السعودية تعرض أدلة الإدانة.. وترامب يشدد العقوبات ضد إيران"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السعودية عرضت أمس "أدلة الإدانة" المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو" في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة "درون" وصواريخ "كروز".
الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
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