جريمة

بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
بانجو - صورة أرشيفية
بانجو - صورة أرشيفية
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، فد وجه بشن حملات مكبرة  بنطاق أقسام ومراكز المديرية،
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اشارة-مرور (1)

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتقال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحادث.
قوات-الشرطة (2)

اللقطات الأولى لمداهمة وكر «حسم» الإرهابي في المطرية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
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نسخة إلكترونية بديلة عن دفاتر القطاع المالي المحترق

كشف مصدر مطلع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تصريح لـ"التحرير"، عن وجود نسخة إلكترونية على "سيرفر" خاص بالأوراق والدفاتر المحترقة بالقطاع المالي بالشركة، الذي شهد حريقا اليوم الأحد، دون خسائر في الأوراح، لافتا إلى أن الميزانية والموازنة الخاصة بالشركة تم مناقشتها واعتمادها من الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، في شهر أغسطس الماضي، ما ينفى أن يكون الحريق تم بفعل فاعل. وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب في الدور الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمدينة بنها.
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تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
بنزين- سوق- سوداء

إحباط تهريب 17 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في إحباط تهريب كمية كبيرة من السولار والبنزين المدعم للسوق السوداء والاستفادة من فارق السعر، إذ وردت معلومات لضباط مباحث التموين مفادها تكوين "مطراوي ع"، 36 عاما، سائق، و"عبد النبي ن" ، 37 عاما، سائق، و"موريس و"، 45 عاما، مدير مبيعات بشركة لتجارة الحديد، تشكيل عصابي تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة ووضعها في مخزن خاص بالمتهم الثالث أسفل الطريق الدائري بالخانكة، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق الدعم، وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بالواقعة.
جثة

غرام وانتقام.. تفاصيل قتل طالبة لأمها بالقليوبية

كان الهدوء يسيطر على قرية سندنهور بمحافظة القليوبية، لكن كانت هناك جريمة شنعاء تحدث داخل أحد المنازل، عندما سيطر الشيطان على عقل فتاة ونسج لها خطة التخلص من أمها، بعد أن هددتها بفضحها وإخبار والدها عن علاقتها بأحد الشبان، وحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت إلى الإجهاز على الضحية، بعد أن غافلت الفتاة أمها ولفت حبل قماش رفيع حول رقبتها وخنقتها حتى فارقت الحياة، ظنا منها أنها بفعلتها سيدفن سرها، لكن القدر كان لها بالمرصاد وفضح أمرها ودفعت ثمن جريمتها التي هزت أرجاء القرية الهادئة.
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