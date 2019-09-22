بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

بانجو - صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته الآثمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، فد وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية،