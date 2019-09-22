3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع 4.1%، مبينا أن أهم الواردات المصرية من أمريكا كانت (الحبوب ونباتات طبية والأعلاف 648 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية 293.7