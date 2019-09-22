سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
الصادرات المصرية
الصادرات المصرية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بنسبة ارتفاع 4.1%، مبينا أن أهم الواردات المصرية من أمريكا كانت (الحبوب ونباتات طبية والأعلاف 648 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية 293.7
اقرأ المزيد
بورصة (2)

البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
صادرات-تركيا للعراق

1.5 مليار دولار تبادل تجاري مصري برازيلي في 9 أشهر

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية تشمل "مصر، السعودية، الكويت، الإمارات"؛ لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية. وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إن البعثة التجارية تهدف إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة مصر.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

بتعاون أمريكي عسكري.. اكتمال تطوير قاعدة جوية مصرية

انعكاسا لتعاون عسكري بين مصر والولايات المتحدة، اكتملت أعمال التطوير الهندسي والإداري لإحدى القواعد الجوية المصرية، إذ انتهت بالفعل أعمال المرحلة الثالثة من تطوير القاعدة بالتعاون مع الجانب الأمريكى.
الاونروا

الأونروا: 120 مليون دولار عجز الوكالة هذا العام

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع، إن العجز المالي للوكالة لهذا العام بلغ نحو 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار، وإن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها بالرغم من محاولات تصفيتها، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد مهم للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.
الصادرات-المصريه

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]