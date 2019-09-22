غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص

كثافات مرورية

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المُشار إليه. الحادث تسبب في ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من منزل المحور للقادم من ميدان لبنان، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية. ويعكف رجال المرور على