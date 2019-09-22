جريمة

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
كثافات مرورية
كثافات مرورية
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المُشار إليه. الحادث تسبب في ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من منزل المحور للقادم من ميدان لبنان، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية. ويعكف رجال المرور على
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بانجو (3)

بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الحمام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل تقل عدد من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما انتقلت القيادات الأمنية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثث المتوفين إلى مشرحة إدفو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت بانتقال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحادث.
قوات-الشرطة (2)

اللقطات الأولى لمداهمة وكر «حسم» الإرهابي في المطرية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لمداهمة قوات الشرطة لأحد أوكار حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في منطقة المطرية، وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزعة الأمن والاستقرار.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
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اشارة-مرور (2)

تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
حريق-في-وسط-البلد (4)

ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
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