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سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

تمتلك هذه المجموعة من السيارات سرعات أعلى مما يتخيل الجمهور في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة في العديد من البلدان على مستوى العالم مؤخرًا
تحرير:محمود نبيل ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فيات 500
فيات 500
على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تكون أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة. ميتسوبيشي لانسر واحدة من السيارات السيدان الأشهر وصاحبة التاريخ الطويل على كل المستويات بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يمنحها شعبية إضافية،
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زوتي-زد 300 (2)

سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
فولكس-فاجن-جولف

أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
هيونداي-توسان

في يوليو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت آخر بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أكثر السيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعًا خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يعكس الصراع المحتدم لشركات السيارات بالسوق المصرية من أجل الحصول على حصص أكبر في 2019. ونرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانيات أكثر 5 سيارات كروس أوفر رياضية خدمية متعددة الاستخدامات مبيعًا في السوق، وهي «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، جيلي إمجراند X7، شيري تيجو 3، نيسان قشقاي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
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