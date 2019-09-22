سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

تمتلك هذه المجموعة من السيارات سرعات أعلى مما يتخيل الجمهور في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة في العديد من البلدان على مستوى العالم مؤخرًا

تحرير:محمود نبيل ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فيات 500

على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ. التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تكون أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة. ميتسوبيشي لانسر واحدة من السيارات السيدان الأشهر وصاحبة التاريخ الطويل على كل المستويات بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يمنحها شعبية إضافية،