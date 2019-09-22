سيارات أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة

تمتلك هذه المجموعة من السيارات سرعات أعلى مما يتخيل الجمهور في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها مطلوبة بقوة في العديد من البلدان على مستوى العالم مؤخرًا
على مدى سنوات طويلة، وضعت الشركات العالمية المصنعة للسيارات خططًا لتطوير العشرات من الإصدارات والموديلات التي تمتلك شعبية واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا مطلوبة خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ.
التطوير الذي تضيفه الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى تلك الموديلات في الغالب ما يكون الأداة الرئيسة لإقناع الجمهور أو استمرار إقباله على تلك السيارات بشكل ملحوظ، ولا شك أن السرعة هي إحدى أهم هذه العوامل التي تتحكم في مدى إعجاب الجمهور بتلك السيارات.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تكون أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة.
ميتسوبيشي لانسر
واحدة من السيارات السيدان الأشهر وصاحبة التاريخ الطويل على كل المستويات بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يمنحها شعبية إضافية،
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من الموديلات التي تكون أسرع مما تبدو عليه في الحقيقة.
ميتسوبيشي لانسر
واحدة من السيارات السيدان الأشهر وصاحبة التاريخ الطويل على كل المستويات بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يمنحها شعبية إضافية، واستطاعت بيع 3351 وحدة على مدى العام الماضي.
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وعلى مستوى السرعة، فإن السيارة اليابانية الشهيرة استطاعت أن تواصل عمليات تطويرها لتحصل على إمكانات كبيرة على مستوى الفني، ومن بينها السرعات، الأمر الذي منحها قدرات تفوق ما يعتقده الجمهور بشكل ظاهري عن شكل السيارة.
مازدا مياتا
على مدى ثلاثة عقود، كانت السيارة واحدة من أهم الموديلات التي فضلها الجمهور بشكل عام في الأسواق العالمية، وهي من بين السيارات التي ينتظر الجمهور عمليات تطويرها التي تقوم بها الشركة اليابانية على الدوام من حيث الإمكانات الفنية والشكلية.
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واستمرارًا لفكرة استخدام سيارات الطرق الوعرة غير المكلفة والممتعة والموثوقة مثل مازدا مياتا في الأسواق العالمية، ظلت السيارة اليابانية تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الأسواق، وخاصة أنها مركبة صغيرة سهلة المناورة بمحرك صغير رباعي الأسطوانات قادر على تحريك مياتا بشكل سلس.
هوندا سيفيك
واحدة من السيارات التاريخية في الأسواق العالمية، واستطاعت بفضل التطوير المستمر تقديم نماذج رائعة من حيث القوة الفنية أو حتى الشكل الخارجي، ولذلك فهي كانت بموديلاتها المختلفة إحدى أهم السيارات التي عرفت الأسواق العالمية بشركة هوندا، والتي استطاعت خلال 50 عامًا تقريبًا اجتذاب فئات متنوعة وعديدة من الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة.
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فيات 500
تستطيع فيات 500 دومًا أن تحصل على مشترٍ في زمن قياسي قد لا يتخطى 22 يوما منذ بداية عرضها للبيع في الأسواق العالمية، وربما يكون التوصيف الحديث لسيارة فيات 500 هي موديل ركاب لطيفة وفعالة ورخيصة، حتى إن لديها مساحة أكبر مما يتوقع معظم الناس، لكن كل تلك العوامل يجب أن تكون مدعاة للسؤال مرتين عن مدى موثوقية السيارة، وخاصة أن البعض لديه العديد من التحفظات بشأن أداء وكفاءة السيارة في العديد من الأسواق العالمية.
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شيفروليه كورفيت
تعد من أهم الموديلات الرياضية التي راهنت على القوة والشكل الخارجي معًا، وخاصة أنها من بين السيارات التي كانت منذ زمن طويل ذات شعبية كبيرة في الأسواق العالمية المختلفة.
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وخلال العام الماضي، اهتمت الشركة الأمريكية بالتطوير على مستوى الإمكانات والشكل الخارجي، وهو الأمر الذي جعل شيفروليه كورفيت من أهم السيارات الرياضية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.