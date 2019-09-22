رياضة

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 324 هدفًا واهتزت شباكه بـ209 أهداف، وتواجها على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري في 75 مباراة من قبل، حقق خلالها إشبيلية الانتصار في 37 مباراة مقابل 23 انتصارا لريال مدريد، وانتهت 15 مواجهة بالتعادل. وفي تلك المباريات، سجل ريال مدريد 113 هدفًا مقابل 130 لإشبيلية،
اقرأ المزيد
فرحة-محمد-صلاح-بهدفه-فى-تشيلسى (1)

قمة لمحمد صلاح.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم الأحد؟

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في الدوريات العالمية، أبرزها استئناف منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات منتظرة، بين أسوان ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرًا، وبعدها في الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر، وتختتم مباريات الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً، وفي الدوري الإنجليزي، تقام قمة قوية منتظرة في الخامسة والنصف مساءً، بين تشيلسي وليفربول في ظهور منتظر لمحمد صلاح.
ليفربول - تشيلسي (5)

قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في الدوري اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج، عندما يستقبل تشيلسي نظيره ليفربول في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يتصدر ليفربول جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، ويملك الليفر سجلا مميزًا من النتائج في الدوري أمام تشيلسي في الآونة الأخيرة، إذ اكتفى البلوز بتحقيق انتصار وحيد في آخر 9 مباريات أمام الريدز في الدوري، كما حقق الليفر 5 انتصارات في آخر 11 زيارة له لملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: الأهلي لم يفوز بالسوبر.. ورمضان صبحي زملكاوي

يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، أهدى بطولة السوبر للغريم التقليدي الأهلي، وهو ما دفعه لمحاسبة الجهاز الفني مساء السبت، معلقا: "الأهلي ما كسبش السوبر، الزمالك هو اللي خسر". وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
ريال مدريد‎

ريال مدريد في مهمة تصحيح المسار أمام فياريال

تتواصل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل ريال مدريد إلى ملعب لاسيراميكا لمواجهة فياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل الريال المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيلتا فيجو والتعادل أمام بلد الوليد، بينما يوجد فياريال في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي، ويعول الريال في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل في أول مباراتين في الدوري، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك فياريال هذا الموسم 4 أهداف.
اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]