ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.

وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 324 هدفًا واهتزت شباكه بـ209 أهداف، وتواجها على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري في 75 مباراة من قبل، حقق خلالها إشبيلية الانتصار في 37 مباراة مقابل 23 انتصارا لريال مدريد، وانتهت 15 مواجهة بالتعادل. وفي تلك المباريات، سجل ريال مدريد 113 هدفًا مقابل 130 لإشبيلية،