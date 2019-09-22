اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

ملك قورة وكريم قاسم - نصيبي وقسمتك 3

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.

ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته في حكاية «نظرة فابتسامة» مع الفنانة شيري عادل في الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض العام الماضى. وفى الوقت نفسه يستعد كريم قاسم لتصوير دوره فى فيلم «أوقات فراغ» الجزء