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اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
ملك قورة وكريم قاسم - نصيبي وقسمتك 3
ملك قورة وكريم قاسم - نصيبي وقسمتك 3
ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته في حكاية «نظرة فابتسامة» مع الفنانة شيري عادل في الجزء الثاني من المسلسل الذي عرض العام الماضى. وفى الوقت نفسه يستعد كريم قاسم لتصوير دوره فى فيلم «أوقات فراغ» الجزء
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هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
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سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».
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مينا مسعود من القاهرة:العودة إلى أجمل المدن بالعالم

نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم Aladdin، الذي طرح مؤخرًا وحقق إيرادات ضخمة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب وصوله للقاهرة، وعلق عليها: «العودة إلى واحدة من أجمل المدن في العالم - القاهرة! مر وقت طويل»، وتأتي تلك الصورة فى إطار قدومه إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا لتوجه إلى مدينة الجونة، من أجل المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عمرو منسى، المدير التنفيذى للمهرجان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن "مينا" تم توجيه له الدعوة واستجابه على الفور، لافتا إلى أنه لن يتقاضى أجرًا على ذلك.
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كريم -قاسم-وملك-قورة

نصيبي وقسمتك3| كريم قاسم وملك قورة بـ«مين طفى النور»

نشر الفنان كريم قاسم، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» تجمعه بالممثلة الشابة ملك قورة، وعلق عليها: «من آخر يوم تصوير حلقات (مين طفى النور) بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث»، يلعب «كريم» دور (ربيع) كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا وذلك فى الحكاية التي تحمل عنوان: «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.
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برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
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انطلاق موسم دراما الشتاء مبكرًا.. والجمهور الفيصل

تشبه مواقع التصوير حاليا خلية النحل، وذلك بفضل مسلسلات «الأوف سيزون» التي يجري تصويرها فى الوقت الحالي من أجل افتتاح موسم الشتاء، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الأعمال الدرامية التي عرضت خلال العام الماضي خارج موسم رمضان، وقدرتها على جذب المشاهدين إليها وتحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة، ولعل أشهر تلك الأعمال مسلسلات «أبو العروسة» و«سابع جار» و«الطوفان» و«الأب الروحي»، وغيرها من الأعمال، وأغلب تلك المسلسلات التي يجري التحضير لها الآن تمتد إلى 45 حلقة، وبعضها من المرجح أن يستمر فى تقديم أجزاء أخرى حال نجاح الموسم الأول.
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«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
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