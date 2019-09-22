وزير الدفاع الروسي: واشنطن التهديد الرئيسي لنا

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات غير عقلانية بسبب إيمانها بتفوق قوتها، مضيفا: "عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك، أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية، وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط".

جاء ذلك في حديث صحفي، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف - في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين يوم 23 أغسطس الماضي - وزارتي الدفاع والخارجية الروسية وغيرها من الوزارات ذات الصلة، بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله إجراءات الولايات المتحدة