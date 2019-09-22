رياضة

في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان

تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي بدأ أمس السبت بثلاث مباريات غاية في الصعوبة والقوة في إطار المسابقة للموسم الجديد
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
المصري
المصري
تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.
وتقام اليوم 4 لقاءات غاية في الصعوبة والقوة، البداية في أسوان عندما يستضيف مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا على قناة أون سبورت، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر على «أون سبورت 2»، وتختتم مباريات الأحد في الدوري المصري بلقاء
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حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
ريال مدريد

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد إشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً، وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
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الإسماعيلي (2)

الإسماعيلي يقتنص أول 3 نقاط في الدوري من الجونة

نجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد في ثاني مباريات الجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي استضافها استاد الجونة بالغردقة، وسجل هدف الدراويش اللاعب محمد ناجي جدو مهاجم فريق الجونة عن طريق الخطأ في مرماه من ضربة ثابتة احتسبها حكم المباراة إبراهيم نور الدين لفريق الإسماعيلي، في الدقيقة 16 من زمن المباراة، وكانت من الجهة اليمنى لفريق الدراويش واليسرى للجونة.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
بيراميدز-والداخلية (3)

بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
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