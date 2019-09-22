في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان

تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي بدأ أمس السبت بثلاث مباريات غاية في الصعوبة والقوة في إطار المسابقة للموسم الجديد

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

المصري

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.

وتقام اليوم 4 لقاءات غاية في الصعوبة والقوة، البداية في أسوان عندما يستضيف مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا على قناة أون سبورت، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر على «أون سبورت 2»، وتختتم مباريات الأحد في الدوري المصري بلقاء