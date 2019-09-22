في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان
تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي بدأ أمس السبت بثلاث مباريات غاية في الصعوبة والقوة في إطار المسابقة للموسم الجديد
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
المصري
تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.
وتقام اليوم 4 لقاءات غاية في الصعوبة والقوة، البداية في أسوان عندما يستضيف مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا على قناة أون سبورت، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر على «أون سبورت 2»، وتختتم مباريات الأحد في الدوري المصري بلقاء
وتقام اليوم 4 لقاءات غاية في الصعوبة والقوة، البداية في أسوان عندما يستضيف مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وفي الخامسة والنصف مساءً يلعب وادي دجلة أمام طنطا على قناة أون سبورت، وفي نفس التوقيت يلعب الإنتاج الحربي أمام نادي مصر على «أون سبورت 2»، وتختتم مباريات الأحد في الدوري المصري بلقاء المصري وحرس الحدود في الثامنة مساءً على أون سبورت وتايم سبورتس.
أسوان × مصر للمقاصة
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ضيفًا على نظيره أسوان، ضمن إطار الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز على استاد أسوان، والذي يقام في الثالثة عصرًا، في المواجهة الأولى لأبناء الجنوب بعد العودة لدوري الأضواء والشهرة، ويدير اللقاء الحكم سعيد حمزة، ويعاونه عمر فتحي وأسامة عبد اللطيف وأحمد جمال حكمًا رابعًا.
وطالب مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية لظهورهم الأول بالممتاز بخطف النقاط الثلاث، لا سيما أن المباراة تقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم ويتسلح فريق أسوان بالصفقات الجديدة التى أبرمها في الميركاتو الصيفي، وعلى رأسها أحمد عبد الظاهر وشهاب الدين أحمد، ثنائي الأهلى السابق.
في المقابل، طالب الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحمد حسام (ميدو) بتحقيق الفوز الأول في الدوري بعد الخروج من كأس مصر، ويتسلح الفريق الفيومي بالصفقات الجديدة التي أبرمها، وهي صلاح أمين وعمرو مرعى وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وإيدو موسيس وأحمد صبيحة ومحمود فهمي.
وادي دجلة × طنطا
يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بنظيره وادي دجلة، في افتتاح لقاءاتهما بالدوري الممتاز للموسم الجديد، والتي تقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في تمام الخامسة والنصف مساء، ويدير اللقاء الحكم محمود بسيوني، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد وأحمد الفار وأحمد عبد الله حكمًا رابعًا.
وطالب اليونانى جونيس، المدير الفني لوادى دجلة، لاعبيه بتقديم بصمة متميزة في ضربة البداية، لا سيما بعد الصفقات القوية التي انضمت للفريق وعلى رأسها عاد عبد الرحمن رمضان "بودى" ورجب عمران ومروان حمدى والتونسى رفيق كابو، والمغربى عبد الكبير الوادى.
ومن جانبه يسعى أيمن المزين المدير الفني لطنطا، لحصد النقاط الثلاث في الظهور الأول بدوري الأضواء والشهرة متسلحًا بكتيبة الصفقات الجديدة وعلى رأسها على فرج ومحمد فتحى وإيهاب سمير وكابونجا والسنغالى ضيوف.
إف سي مصر × الإنتاج الحربي
يلتقي في الساعة الخامسة مساء، الإنتاج الحربي مع نظيره نادي مصر في أول لقاءات الفريقين بافتتاحية الدوري الممتاز، ويسعى الإنتاج الحربي للفوز، لتدشين انطلاقة مميزة على حساب فريق إف سي مصر الذي يسجل ظهوره التاريخي الأول بمسابقة الدوري العام.
وطالب مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، لاعبيه بخطف النقاط الثلاث، لا سيما بعد التدعيمات القوية للفريق، والتي شملت عودة باسم مرسي مهاجم الزمالك، وأيمن الطرابلسى لاعب النجم الساحلي، وإبراهيم عبد الخالق لاعب الإسماعيلي.
ومن جانبه طالب عبد الناصر محمد، المدير الفنى لإف سى مصر، لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإنتاج متسلحًا بالصفقات الجديدة وهي أحمد يوسف وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا والكيني نياكيا وطه عادل والبرازيلي إيجور وعصام ثروت.
المصري × حرس الحدود
يلعب المصري أمام نظيره حرس الحدود، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ويدير اللقاء الحكم طارق مجدى ويعاونه شريف عبد الله ورجب محمد، بجانب وائل فرحان حكما رابعا.
ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على ماليندي في زنجبار برباعية مقابل هدف في دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.
وطالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصري، لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة إفريقيا على الصعيد المحلي متسلحًا بالصفقات الجديدة التي أبرمها وهى الليبى مفتاح طقطق من أهلى بنى غازى، وبهاء مجدى من الزمالك، وعماد فتحى من الزمالك، وأحمد عادل ميسى، ومحمد زكريا "شيكا" لاعب نادي إنبي وفاركو.
ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، لتسجيل انطلاقة مميزة فى مسابقة الدوري متسلحا بالصفقات الجديدة، وهى محمود رضا ومحمد فتحى وعمرو الحلوانى وأحمد شرويدة.