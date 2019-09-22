عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
2:15 ظهرا
"أبيض على أبيض" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
3:15 عصرا
"أخوات السلاح" بسينما جراند بالغردقة.
3:45 عصرا
"أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة.
4:30 عصرا
"كانينجهام" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
6:00 مساءً
"الحياة الخفية ألورديس جسماو" بقاعة أوديماكس.
6:30 مساءً
"أيتها الفتيات"
2:15 ظهرا
"أبيض على أبيض" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
3:15 عصرا
"أخوات السلاح" بسينما جراند بالغردقة.
3:45 عصرا
"أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة.
4:30 عصرا
"كانينجهام" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
6:00 مساءً
"الحياة الخفية ألورديس جسماو" بقاعة أوديماكس.
6:30 مساءً
"أيتها الفتيات" بسينما جراند بالغردقة.
"صانعة الملك" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة.
7:00 مساءً
"لارا" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
8:45 مساءً
"جلد الأيل" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة.
9:00 مساءً
"كانينجهام" بسينما جراند بالغردقة.
9:15 مساءً
"ذات مرة" في تروبشفسك بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة.
9:30 مساءً
"الفتاة ذات السوار" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة.
10:30 مساءً
"آدم" بمسرح المارينا.