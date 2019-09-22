عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

مهرجان الجونة

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:

2:15 ظهرا "أبيض على أبيض" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 3:15 عصرا "أخوات السلاح" بسينما جراند بالغردقة. 3:45 عصرا "أمة الطفل الواحد" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة. 4:30 عصرا "كانينجهام" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة. 6:00 مساءً "الحياة الخفية ألورديس جسماو" بقاعة أوديماكس. 6:30 مساءً "أيتها الفتيات"