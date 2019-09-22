ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

ريال مدريد

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد إشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً، وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.

وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 324 هدفًا، واهتزت شباكه بـ209 أهداف، وتواجها على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الدوري في 75 مباراة من قبل، حقق خلالها إشبيلية الانتصار في 37 مباراة مقابل 23 انتصارا لريال مدريد، وانتهت 15 مواجهة بالتعادل. وفي تلك المباريات، سجل ريال مدريد 113 هدفًا مقابل 130 لإشبيلية،