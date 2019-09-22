إيران تعرض خطة على الأمم المتحدة لضمان أمن الخليج

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج. وأشار روحاني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إلى أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وفقا لموقع العربية. وتابع: "إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة"، مضيفا أن بلاده لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، لا سيما في ظل التوترات في المنطقة.

كان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أكد أمس السبت أن قواته مستعدة للقتال ضمن أي سيناريو مع انهيار الاتفاق النووي للبلاد مع القوى العالمية وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن قواته نفذت مناورات حربية ومستعدة لأي سيناريو. وقال سلامي: "إذا عبر أي شخص حدودنا، فسنضربهم"، مضيفًا: "سنستمر