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إيران تعرض خطة على الأمم المتحدة لضمان أمن الخليج

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
حسن روحاني
حسن روحاني
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج. وأشار روحاني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إلى أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وفقا لموقع العربية. وتابع: "إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة"، مضيفا أن بلاده لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، لا سيما في ظل التوترات في المنطقة.
كان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أكد أمس السبت أن قواته مستعدة للقتال ضمن أي سيناريو مع انهيار الاتفاق النووي للبلاد مع القوى العالمية وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن قواته نفذت مناورات حربية ومستعدة لأي سيناريو. وقال سلامي: "إذا عبر أي شخص حدودنا، فسنضربهم"، مضيفًا: "سنستمر
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الكنيست-الإسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، لبدء مشاورات مع الأحزاب التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للتباحث معها بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وينتظر أن يلتقي ريفلين اليوم مع ممثلي "أزرق أبيض" والليكود والقائمة العربية المشتركة وحزب شاس الشرقي المتدين و"إسرائيل بيتنا"، حزب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وسيواصل ريفلين مشاوراته يوم غد الإثنين، على أن يقوم بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع.
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
انقلاب حافلة

26 قتيلا جراء تحطم حافلة ركاب شمال باكستان

لقي 26 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة سكاردو إلى مدينة روالبندي عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة". ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تتضح على الفور أسباب وقوع الحادث، في ظل تزايد معدل الحوادث في البلاد.
الشرطة-الفرنسية

طبيب نفسي لمعاينة مهاجم «المسجد الكبير» شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء"، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار". وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.
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تورط -إيران -في -هجوم- أرامكو

«أدلة قاطعة» في هجوم أرامكو.. هل تواجه إيران حربا عسكرية؟

بعد الهجوم غير المسبوق الذي وقع، السبت الماضي، وطال أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم ببقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية التابعين لشركة أرامكو؛ ما تسبب في خفض الإنتاج السعودي واتجاه أمريكا للسحب من الاحتياطي، عرضت المملكة، اليوم، حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في الهجمات على المنشآت النفطية، باعتبارهما أدلة "لا يمكن دحضها" على دور إيراني.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
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