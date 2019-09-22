جريمة

المرور: عودة حركة السيارات إلى طبيعتها بمحور 26 يوليو

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
محور 26 يوليو
محور 26 يوليو
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، عن إعادة فتح منزل محور 26 يوليو أمام حركة السيارات للقادم من ميدان لبنان، اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ وذلك بعد انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الذي وجه بتسيير حركة السيارات خلال الذروة الصباحية.
البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المُشار إليه، ونتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من منزل المحور للقادم من ميدان لبنان، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية. وأنهى رجال المرور أعمال
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تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
إلقاء قمامة على الجيران

البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب طفلة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
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اشارة-مرور (1)

غلق منزل محور 26 يوليو وشلل مروري بطريق الفيوم

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، منزل محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ على أثر حادث انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر، أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وأعلنت الإدارة عن الطريق البديل، وناشدت قائدي السيارات استكمال المحور حتى النزول من منزل الرماية ثم الالتفاف والعودة باتجاه القرية الذكية، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات القطاع الميدانية إلى موقع الحادث رفقة سيارات الشرطة.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.
حادث- الاتوبيس (2)

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث بشبرا الخيمة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب بكوبرى عرابى في شبرا الخيمة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من مدير الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين ركاب بكوبرى عرابى، بسبب السرعة الجنونية، حيث اختلت عجلة القيادة بين أيدي السائقين.
تصادم- بني- سويف‎ (3)

إصابة 7 أشخاص في تصادم «ميكروباصين» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، عصر اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين جرة «ميكروباص» بالقُرب من كوبري الزهور أمام كلية العلوم بجامعة الزقازيق، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط اهتمام ومتابعة من جانب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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