المرور: عودة حركة السيارات إلى طبيعتها بمحور 26 يوليو

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، اليوم الأحد، عن إعادة فتح منزل محور 26 يوليو أمام حركة السيارات للقادم من ميدان لبنان، اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ وذلك بعد انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الذي وجه بتسيير حركة السيارات خلال الذروة الصباحية.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المُشار إليه، ونتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من منزل المحور للقادم من ميدان لبنان، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية. وأنهى رجال المرور أعمال

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المُشار إليه، ونتج عن الحادث ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بالقرب من منزل المحور للقادم من ميدان لبنان، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية.



وأنهى رجال المرور أعمال رفع آثار الحادث من نهر الطريق بواسطة أوناش الإغاثة، وسحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات لتعود إلى طبيعتها.



من ناحية أخرى، توقفت حركة السيارات بطريق الفيوم الصحراوي على أثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل تابعة لإحدى الشركات الغذائية، ما نتج عنه تهشم مقدمتي السيارتين وزيادة الكثافات المرورية في اتجاه الجيزة.







