يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

محمد صلاح

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".

وأضاف كلوب: "لم نحصل حتى الآن على أي ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معًا، وسنفكر في ذلك الأمر حينها إذا حدث". وتابع المدرب الألماني: "في الكثير من الأحيان إذا لم تتخذ قرارًا بشأن من سيسدد، فهنا يجب أن يحصل على الكرة من يشعر بأنه الأفضل عادةً، ربما أول من يأخذ الكرة لا يكون الشخص الذي يشعر بأنه الأفضل

وأضاف كلوب: "لم نحصل حتى الآن على أي ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معًا، وسنفكر في ذلك الأمر حينها إذا حدث".



وتابع المدرب الألماني: "في الكثير من الأحيان إذا لم تتخذ قرارًا بشأن من سيسدد، فهنا يجب أن يحصل على الكرة من يشعر بأنه الأفضل عادةً، ربما أول من يأخذ الكرة لا يكون الشخص الذي يشعر بأنه الأفضل في التسديد، وهنا تبدأ المناقشات، إذ يتحدث الآخرون من حوله، هل يجب حقا أن يسدد الركلة؟".



واختتم كلوب: "بالطبع يمكن أن يحدث جدل بين اللاعبين حول من يسدد، فنحن جميعًا بشر، ولكني لست مؤيدًا لذلك".



يذكر أن ليفربول يستعد للرحيل لمواجهة تشيلسي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.