رياضة

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
وأضاف كلوب: "لم نحصل حتى الآن على أي ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معًا، وسنفكر في ذلك الأمر حينها إذا حدث". وتابع المدرب الألماني: "في الكثير من الأحيان إذا لم تتخذ قرارًا بشأن من سيسدد، فهنا يجب أن يحصل على الكرة من يشعر بأنه الأفضل عادةً، ربما أول من يأخذ الكرة لا يكون الشخص الذي يشعر بأنه الأفضل
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حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
ريال مدريد

ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام إشبيلية

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة إشبيلية، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد إشبيلية في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً، وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
المصري

في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.
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يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
كلوب (3)

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
ماني

ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
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