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26 قتيلا جراء تحطم حافلة ركاب شمال باكستان

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
انقلاب حافلة - أرشيفية
انقلاب حافلة - أرشيفية
لقي 26 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة سكاردو إلى مدينة روالبندي عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة". ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تتضح على الفور أسباب وقوع الحادث، في ظل تزايد معدل الحوادث في البلاد.
وتشهد باكستان العديد من حوادث الحافلات، والتى كان أبرزها فى أغسطس الماضى، عندما أصيب 24 طفلا، على أثر اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة فى مدينة بيشاور الباكستانية. كما أعلنت فرق الإنقاذ في وقت سابق، مصرع 27 شخصًا جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج نفط فى إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.  وأسفر الحادث
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الكنيست-الإسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، لبدء مشاورات مع الأحزاب التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للتباحث معها بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وينتظر أن يلتقي ريفلين اليوم مع ممثلي "أزرق أبيض" والليكود والقائمة العربية المشتركة وحزب شاس الشرقي المتدين و"إسرائيل بيتنا"، حزب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وسيواصل ريفلين مشاوراته يوم غد الإثنين، على أن يقوم بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع.
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
حسن-روحانى

إيران تعرض خطة على الأمم المتحدة لضمان أمن الخليج

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج. وأشار روحاني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إلى أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وفقا لموقع العربية. وتابع: "إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة"، مضيفا أن بلاده لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، لا سيما في ظل التوترات في المنطقة.
الشرطة-الفرنسية

طبيب نفسي لمعاينة مهاجم «المسجد الكبير» شرقي فرنسا

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته، أمس السبت، في عملية لم يصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت سلطات منطقة "الرين العليا" في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم "مدخل المسجد الكبير قبيل الساعة الثامنة مساء"، وأضافت "لم يصب أحد" باستثناء السائق، معلنة أن "التحقيق جار". وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار لوكالة فرانس برس أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة.
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رئيس- الوزراء -الهندي

للمرة الثانية.. باكستان تحرج الهند بسبب كشمير

طلبت الحكومة الهندية، بفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في رحلته المتجهة إلى ألمانيا خلال أيام، وقال وزير الخارجية الباكستانية، شاه محمود قريشي، في بيان مصور نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم: "إنه تم إبلاغ المفوض السامي الهندي بالقرار الباكستاني بعدم السماح لطائرة مودي باستخدام المجال الجوي الباكستاني خلال توجهه إلى ألمانيا في 21 من سبتمبر الجاري، وخلال عودته في 28 من الشهر ذاته"، مضيفا ?"أنه بالنظر إلى الأوضاع في كشمير وما تنتهجه الهند من عنف وعداء، فقد قررنا عدم السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالمرور".
حمزة بن لادن

ترامب عن حمزة بن لادن: قتل بين أفغانستان وباكستان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة بين أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وكان مسؤولون أمريكيون كشفوا في أغسطس الماضي، أن حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مرشحا لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية "لعبت الولايات المتحدة دورا فيها". وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، للانتقام لموت والده.
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (3)

بالأسماء.. السيسي يكشف مخططات الدول الحاضنة للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن ننظر إلى مناعة الدولة المصرية طوال الوقت، موقت ان الدولة المصرية تأثرت بعد 2011، بعد مخطط إضعاف قدرة الدولة الوطنية لكي تظهر الدول الصغيرة. وأضاف السيسي، في مداخلة خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت، "اتعملت منظومة الإرهاب ما كانش ينجح أبدا، الفكرة ما كنتش تقدر تكبر كده إذا كانت تتبناه دول وتعملها عناصر زي الحواضن في باكستان، وأنا هقول أسماء ومش بالعادة أني أقول أسماء دول ولكن علشان ده اتعملت في مدارس في باكستان واسمها مدارس طالبان، المدارس دي قعدت 8 سنوات يجمع فيها الشباب ودايما هما بيستفيدوا من الشباب البرئ وجرئ طموح، وقد يكون فيه شيء من الاندفاع".
وزير-الخارجية-الباكستاني-شاه-محمود-قرشي

باكستان تحذر من إبادة جماعية بكشمير على يد الهند

حذر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من حدوث إبادة جماعية في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمحتل عسكريا من قبل الهند. وقال قرشي بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: إنه "لا يرى أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند، مطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك. وزادت حدة التوتر بين الجانبين الهندي والباكستاني، عندما ألغت الهند الوضع الخاص للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير والمعروف باسم جامو وكشمير، في 5 أغسطس الماضي،
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