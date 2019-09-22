26 قتيلا جراء تحطم حافلة ركاب شمال باكستان

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

انقلاب حافلة - أرشيفية

لقي 26 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم حافلة ركاب بممر جبلي شمال باكستان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام باكستانية. ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن "الحافلة كانت في طريقها من مدينة سكاردو إلى مدينة روالبندي عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم سيدات وأطفال وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح خطيرة". ولفتت الشرطة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم تتضح على الفور أسباب وقوع الحادث، في ظل تزايد معدل الحوادث في البلاد.

وتشهد باكستان العديد من حوادث الحافلات، والتى كان أبرزها فى أغسطس الماضى، عندما أصيب 24 طفلا، على أثر اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة فى مدينة بيشاور الباكستانية. كما أعلنت فرق الإنقاذ في وقت سابق، مصرع 27 شخصًا جراء حادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج نفط فى إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد. وأسفر الحادث