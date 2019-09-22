نفوق 25 طن أسماك في نهر النيل بأدكو ورشيد (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

نفوق أسماك في نهر النيل

شهد، اليوم الأحد، نهر النيل فرع رشيد بمركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، كارثة بعد نفوق أكثر من 25 طن أسماك في النهر، إذ انتشرت كميات كبيرة من الأسماك نافقة في نهر النيل أمام محطة مياه رشيد وبحيرة إدكو، وتوجه عدد من الصيادين والمواطنين إلى صيد الأسماك النافقة لبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة داخل الأسواق، ما أدى إلى شن الحملات المكثفة على الأسواق وضبط الكمية المعلنة ودفنها في المدفن الصحي بكوم حمادة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإخطار وزارة الري وشركة مياه الشرب للتأكد من سلامة المياه.

وقامت مديرية التموين والإدارات التموينية ومباحث التموين بمراقبة الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي كميات من الأسماك النافقة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع قيام جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بأعمال اختصاصاتهم، خاصة في المحمودية والرحمانية ورشيد وادكو والمناطق المطلة على نهر النيل، كما تم غلق جميع