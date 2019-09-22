السعودية: نبذل كل جهد للدفاع عن نفسنا ضد إيران

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص

وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران، إذ أن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، كما أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشددا على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، والمملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن، مشيرا إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله.

وتابع الجبير، أن إيران أرسلت ميليشيات لتدمير سوريا، ولديها أيضا ميليشيات في العراق، وأخرى في اليمن، وتزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفا أن إيران عملت على تشكيل خلايا في دول مختلفة منها الكويت والبحرين لاستخدمها في تدبير هجمات إرهابية، جاء ذلك في مقابلة أجراها مع شبكة (سكاي نيوز) البريطانية،