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السعودية: نبذل كل جهد للدفاع عن نفسنا ضد إيران

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ ص
وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير
أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران، إذ أن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، كما أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشددا على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، والمملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن، مشيرا إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله.
وتابع الجبير، أن إيران أرسلت ميليشيات لتدمير سوريا، ولديها أيضا ميليشيات في العراق، وأخرى في اليمن، وتزودها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مضيفا أن إيران عملت على تشكيل خلايا في دول مختلفة منها الكويت والبحرين لاستخدمها في تدبير هجمات إرهابية، جاء ذلك في مقابلة أجراها مع شبكة (سكاي نيوز) البريطانية،
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طائرة-مسيرة (3)

طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
أول-معبد-يهودي في-الإمارات

مجمع الأديان.. افتتاح أول معبد يهودي بالإمارات 2022

تبدأ الإمارات، في العام المقبل، إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022، وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات، التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية تُحمل إيران مسؤولية الهجوم على «أرامكو»

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة أرامكو للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة. وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، قائلا: «نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال».
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دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية تُحمل إيران مسؤولية الهجوم على «أرامكو»

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة أرامكو للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة. وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، قائلا: «نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال».
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
دومينيك-راب

بريطانيا عن استهداف أرامكو: خطير وسنرد عليه

استنكرت بريطانيا، اليوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويجب الرد عليه. وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "إن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية"، مضيفا: "الصورة ليست واضحة تمامًا في ما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبا". وأكد الوزير البريطاني أن "هذا الهجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه".
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