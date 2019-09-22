الرئيس الإسرائيلي يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

الكنيست

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، لبدء مشاورات مع الأحزاب التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للتباحث معها بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وينتظر أن يلتقي ريفلين اليوم مع ممثلي "أزرق أبيض" والليكود والقائمة العربية المشتركة وحزب شاس الشرقي المتدين و"إسرائيل بيتنا"، حزب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وسيواصل ريفلين مشاوراته يوم غد الإثنين، على أن يقوم بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع.

وتتجه الأنظار في جولة المشاورات لهذا اليوم، للقائمة العربية المشتركة وإمكانية توصيتها على جانتس كمرشح لرئاسة الحكومة، ما سيعطي رئيس حزب "أزرق أبيض" أغلبية 57 عضو كنيست مقابل 55 لبنيامين نتنياهو (الليكود) في ظل استمرار الموقف الضبابي لحزب "إسرائيل بيتنا". وكان "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب