السجن والغرامة لتاجري هيروين في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

هيروين - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 4465 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه، فضلا عن حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 7 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو علي، مفاداها قيام «محمد ك»، عاطل، بالإتجار في مسحوق «الهيروين» المخدر.تم ضبط