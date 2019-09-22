السجن والغرامة لتاجري هيروين في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
هيروين - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 4465 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه، فضلا عن حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 7 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو علي، مفاداها قيام «محمد ك»، عاطل، بالإتجار في مسحوق «الهيروين» المخدر.تم ضبط
تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 7 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو علي، مفاداها قيام «محمد ك»، عاطل، بالإتجار في مسحوق «الهيروين» المخدر.
تم ضبط المتهم خلال مأمورية قادها النقيب محمد أشرف خشنية معاون مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، وتم ضبط بحوزته كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر، وسلاح ناري «فرد خرطوش» كان يستخدمه للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
كما قضت نفس المحكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، بالسجن لمدة سنتين، مع فرض غرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 5396 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بمدينة العاشر من رمضان.
تعود تفاصيل القضية للنصف الأول من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة مخدرات العاشر من رمضا، برئاسة المقدم محمد غيث، مفاداها قيام «إيهاب أ»، 47 عاما، عامل، بجلب كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر للإتجار فيها.
تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مسحوق «الهيروين» المُخدر، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات وحيازة المخدر بقصد افتجار، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.