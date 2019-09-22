جريمة

السجن والغرامة لتاجري هيروين في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
هيروين - صورة أرشيفية
هيروين - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 4465 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بحيازة كمية من مسحوق «الهيروين» المخدر بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه، فضلا عن حيازته سلاح ناري «فرد خرطوش» للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
تعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء 7 مايو الماضي، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو علي، مفاداها قيام «محمد ك»، عاطل، بالإتجار في مسحوق «الهيروين» المخدر.تم ضبط
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تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
إلقاء قمامة على الجيران

البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب طفلة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
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التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (3)

الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
متحرش

ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مُخدرات بخرطوش وبانجو في «السحر والجمال»

?ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الجمعة، القبض على ثلاث عناصر إجرامية من التجار المُترددين على منطقة «السحر والجمال»، المعروفة بكونها بؤرة لترويج المواد المُخدرة بالكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي السويس و«مصر – الإسماعيلية» الصحراوي؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة، وجرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
هيروين

سقوط عصابة «اللمبي» للاتجار في المخدرات بشبرا

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل "اللمبي" للاتجار في المخدرات، في شبرا الخيمة، والذي يضم 3 عاطلين، ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والأسلحه النارية والذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق، بإشراف المستشار أشرف الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد باتجار 3 عاطلين في المخدرات، ويحوزون أسلحه نارية وذخيرة.
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