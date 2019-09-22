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محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم
محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم
حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.
وتفقد المحافظ، مدرسة الشهيد حمدي الابتدائية بمنيا القمح، وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، موصيا المشرفين والمعلمين بالاهتمام بالنشء وتعليمهم السلوك القويم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة بنطاق ودائرة المحافظة، توفر 523 فصلا دراسيا جديدا، بتكلفة 206 ملايين
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غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
تدريب الموج الأحمر 2

انطلاق التدريب البحري المصري السعودي «الموج الأحمر»

وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة. وتشارك وحدات بحرية متنوعة في التدريب تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام.
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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
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«حلوى وبلالين» في بداية العام الدراسي بالشرقية (صور)

استقبلت مدارس محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، أكثر من مليون طالب بالمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية، والإعدادية، والثانوية»، في أول أيام العام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، وسط مظاهر بهجة حملت الاستعانة بالأغاني الوطنية خلال الإذاعة المدرسية في عدد من المدارس، وتوزيع الحلوى و«البلالين» على تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس أخرى، فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة، لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة قد تتسبب حالات تسمم.
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«هدوها فوق جثث أهالينا».. القصة الكاملة لهدم مقابر قرية بالشرقية

«حتى الأموات مش راحمينهم».. تلك العبارة انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، واقترنت بصور عدة لمقابر متهدمة، وآثار يبدو عليها للوهلة الأولى أنها بقايا «أكفان»، قبل أن يوضح أحد مروجي تلك الصور أنها لـ«21 عينًا» لمقابر حديثة يتراوح عمرها ما بين ثلاث وخمس سنوات، جميعها مُقامة على أرض زراعية بإحدى قرى مركز ومدينة ههيا، منوهًا بأن الإزالة تمت بأمر مباشر من عادل شرشر، رئيس المدينة، بدعوى أنها تعديات على الأراضي الزراعية.
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متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟.. التعليم تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019.
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التعليم: سنمتلك مناهج جديدة لجميع الصفوف في 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، إذ يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، وسيتم الإسراع في بناء هذه المناهج بشكل سنوي، موضحة أنه سيتم النظر في إعادة بناء التاريخ المصري. وكانت الوزارة قد ذكرت أن العام الدراسى الماضى كان ملئ بالاحداث الإيجابية، وأن الفترة الحالية يتم بناء نظام تعليم جديد في رياض الأطفال، وبناء مناهج جديدة، بجانب النظام المعدل في الثانوي العام، إذ أن نظام التعليم الجديد الذي تم بنائه هو مستقبل التعليم في مصر.
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