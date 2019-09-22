محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في «طابور الصباح»

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مشاركة طلاب مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، طابور الصباح وتحية العلم في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد «2019 – 2020»، إذ أدى المحافظ تحية العلم واستمع للسلام الوطني والإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب المدرسة، والتي تضمنت كلمة تحدثت عن أهمية العلم باعتباره قاطرة التنمية وبناء المجتمعات وتقدم الأمم، قبل أن وجه المحافظ التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمناسبة انطلاق العام الجديد.

وتفقد المحافظ، مدرسة الشهيد حمدي الابتدائية بمنيا القمح، وقاعات رياض الأطفال بالمدرسة، موصيا المشرفين والمعلمين بالاهتمام بالنشء وتعليمهم السلوك القويم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة بنطاق ودائرة المحافظة، توفر 523 فصلا دراسيا جديدا، بتكلفة 206 ملايين