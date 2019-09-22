جريمة

أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

تحرير:محمد مجلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.
بالبحث والتحري تبين أن الرأس لفتاة فى العقد الثالث من العمر، وأنه تم العثور على الرأس مفصولة عن الجسد بشارع مصطفى كامل، وتم التوصل إلى هويتها والتعرف عليها، وبتقنين الإجراءات تبين أن الفتاة كانت عروس وتم زفافها قبل شهر وعادت لمنزل والدها الذي يعمل نقاشا، ويبلغ من العمر 50 عاما، وأن والدها هو مرتكب الواقعة
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تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
إلقاء قمامة على الجيران

البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب طفلة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
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سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
جثة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
شباك-تذاكر-محطة-مصر

ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
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