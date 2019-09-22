أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

تحرير:محمد مجلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

جثة - صورة أرشيفية

لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.

بالبحث والتحري تبين أن الرأس لفتاة فى العقد الثالث من العمر، وأنه تم العثور على الرأس مفصولة عن الجسد بشارع مصطفى كامل، وتم التوصل إلى هويتها والتعرف عليها، وبتقنين الإجراءات تبين أن الفتاة كانت عروس وتم زفافها قبل شهر وعادت لمنزل والدها الذي يعمل نقاشا، ويبلغ من العمر 50 عاما، وأن والدها هو مرتكب الواقعة