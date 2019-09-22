الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

مشروع التأمين الصحي - صورة أرشيفية

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.

وأكد السبكي، في تصريح له، اليوم الأحد، سعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها في الوصول للمواطنين أينما كانوا، وذلك من خلال مبادرة (سجل في مكانك)، التي تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة، والتي نجحت في الوصول لعدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بالمنظومة،