البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

تدريب بحري مصري فرنسي - صورة أرشيفية

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.

كما تضمن، التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.اقرأ أيضا| القوات الخاصة البحرية تختتم تدريب «كليوباترا - جابيان»ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري