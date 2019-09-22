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البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
تدريب بحري مصري فرنسي - صورة أرشيفية
تدريب بحري مصري فرنسي - صورة أرشيفية
نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
كما تضمن، التدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ نشاط تدريبي للنقل العمودي للأفراد والمعدات بواسطة الطائرات الهل.اقرأ أيضا| القوات الخاصة البحرية تختتم تدريب «كليوباترا - جابيان»ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري
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الرئيس-السيسى

غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
تدريب الموج الأحمر 2

انطلاق التدريب البحري المصري السعودي «الموج الأحمر»

وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة. وتشارك وحدات بحرية متنوعة في التدريب تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.
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وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (1)

سامح شكري يوضح تفاصيل اللقاء بنظيره الفرنسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إن المباحثات الثنائية المصرية - الفرنسية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات التعليمية والتثقيفية التي تهم مواطني البلدين، فهذه هي الزيارة السابعة عشر، وهذا يثبت عمق العلاقات بيننا، مضيفا أن المباحثات ركزت على مناقشة القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعمل على دعم الحل السياسي للأزمات، من أجل تحقيق الاستقرار.
قمة-الدول-السبع (5)

بعد حديث السيسي عن تغير المناخ.. كيف تتأثر مصر؟

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قضية تغير المناخ أمام جلسة «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات» المنعقدة على هامش قمة السبع التى اختتمت أعمالها أمس فى فرنسا، موضحا أن تغير المناخ يمثل تهديدا مباشرا للجميع ويحتم رفع مستوى تعهداتنا فى التصدى له، موضحا أن إفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تغير المناخ رغم أنها مسئولة عن نسبة ضيئلة من إجمالى الانبعاثات العالمية. وشدد السيسى على التمسك بمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء فى التعامل مع ظاهرة تغير المناخ، مؤكدا أهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات وجهود التكيف مع آثار المناخ.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (2)

السيسي يستقبل رؤساء 4 دول إفريقية في فرنسا (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر إقامته رؤساء رواندا بول كاجامي، والسنغال ماكي سال، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقيه، وذلك خلال غداء عمل استضافة السيسي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.
وصل -الرئيس-عبد الفتاح-السيسى - إلى-مدينة-بياريتز-الفرنسية (3)

كل ما تريد معرفته عن قمة السبع الكبرى «G7»

بدءا من اليوم وعلى مدار يومين تستضيف مدينة «بياريتز» الفرنسية، القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع الكبرى، التى تشارك فيها أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهى «كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة» ومن المرجح أن تنضم لهم روسيا بعد مقاطعة دامت لمدة 5 سنوات. عُقدت هذه القمة لأول مرة في عام 1975 عندما اجتمعت ست دول كبرى بهدف «تبادل الأفكار والحلول المحتملة» لأزمة الاقتصاد العالمي، وتتخذ القمة من «الحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحكم القانون، والرخاء، والتنمية المستدامة» مبادئ أساسية لها.
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