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انطلاق التدريب البحري المصري السعودي «الموج الأحمر»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
تدريب الموج الأحمر 2
تدريب الموج الأحمر 2
وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة. وتشارك وحدات بحرية متنوعة في التدريب تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام.
كما تشارك مجموعات من القوات الخاصة البحرية لمصر والسعودية وجيبوتي والسودان، والتي تشمل فرقا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحري وطائرات النقل الجوي. ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تسهم في توحيد المفاهيم
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الرئيس-السيسى

غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
تدريب-كليوباترا جابيان 2019 (2)

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الصحة: تسجيل 450 ألف مواطنا في مشروع التأمين

قال مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، إن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55%، بتسجيل 498 ألفا و946 مواطنا في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنه تم فتح أكثر من 153 ألفا و410 ملفات عائلية إلكترونية من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وفتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركزا من مستهدف 35 وحدة ومركزا.
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تدريب-كليوباترا جابيان 2019 (2)

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة, وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ رماية المدفعية للتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية في أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتنفيذ سيناريوهات لمجابهة مختلف التهديدات.
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
طقس-خريف (3)

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الخريف: سنحذر من السيول

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال، بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد، يوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة 3 شهور، مضيفا أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمـالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
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