انطلاق التدريب البحري المصري السعودي «الموج الأحمر»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

تدريب الموج الأحمر 2

وصلت وحدات بحرية مصرية إلى المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري (الموج الأحمر - 2) الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة كل من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة. وتشارك وحدات بحرية متنوعة في التدريب تضم عددا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلي وصائدات الألغام.

كما تشارك مجموعات من القوات الخاصة البحرية لمصر والسعودية وجيبوتي والسودان، والتي تشمل فرقا متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية في التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحري وطائرات النقل الجوي. ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تسهم في توحيد المفاهيم