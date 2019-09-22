سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
الجدير بالذكر أن عددا من مقرات الحشد الشعبي تعرض في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، إحداها كانت إسرائيلية؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، بينما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات. كما وقع انفجار كبير في مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بمدينة هيت غربي محافظة الأنبار، في وقت سابق،
اقرأ المزيد
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية: نبذل كل جهد للدفاع عن نفسنا ضد إيران

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران، إذ أن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، كما أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشددا على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، والمملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن، مشيرا إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
أول-معبد-يهودي في-الإمارات

مجمع الأديان.. افتتاح أول معبد يهودي بالإمارات 2022

تبدأ الإمارات، في العام المقبل، إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022، وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات، التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

السعودية تُحمل إيران مسؤولية الهجوم على «أرامكو»

أكد وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن الهجوم على مواقع شركة أرامكو للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة. وأفاد الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية، بأن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، قائلا: «نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال».
اقرأ المزيد من الأخبار
استهداف مواقع للحشد الشعبي

5 قتلى و9 جرحى في غارة استهدفت ميليشيات «فاطميون»

أفاد مصدر أمني في مدينة القائم العراقية الحدودية مع سوريا، بأن طائرات يعتقد أنها مسيرة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، القريبة من الحدود العراقية، عصر الأربعاء. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر المصدر أن 5 قتلى و9 جرحى سقطوا في الضربة الجوية التي استهدفت مقر ميليشيات «فاطميون» التابعة للحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية. وأوضح المصدر أن الحشد الشعبي في مدينة القائم الحدودية، غربي الانبار، بدأ باتخاذ اجراءات احترازية تمثلت بعدم التجم، ونشر الأسلحة الثقيلة على النقاط الأمنية تحسبا لأي استهداف جوي.
عادل عبدالمهدي

العراق: لن نتسبب في أذى لأشقائنا.. والناتو يرحب

نفى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، خلال لقائه أمين عام الناتو اليوم الثلاثاء، أن يتسبب العراق في أي أذى لأشقائه وجيرانه، وذلك في ضوء استهداف محطات نفطية سعودية. وقال بيان لمكتب عبد المهدي: إن "الأخير أكد سير العراق بالاتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارًا واضحًا"، معربًا عن شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال (تنظيم داعش الإرهابي) وهزيمته". وأضاف عبد المهدي أن الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
مؤتمر-الشباب-بشرم-الشيخ (5)

السيسي: الإرهاب يُدمر آمال الشعوب.. ويهمنا مناعة مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة في جلسة "تقييم الإرهاب محليا وإقليميا" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب: "نحن لدينا موقف واحد وثابت الأمم لن تستطيع أن تتقدم لحظة، آمال الشعوب وطموحاتها ومستقبلها قبل حاضرها يتم تدميره بالإرهاب، ما يهمنا في مصر، الممانعة ومناعة الدولة المصرية لابد أن تكون دائما تحت أعيننا، ولا ينبغي أن ننساه بأي شكل من الأشكال وأن نكون دائما حريصين على المناعة. وأضاف الرئيس: "الارهاب راح سوريا 2011، 2012 و2013، بقى في مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، هو كان حراك شعبي ولكن من نتائجه وآثاره ومحصلته النهائية هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وبعد إضعاف قدرة الدولة الوطنية تظهر القوى الصغيرة ووزنها النسبي يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]