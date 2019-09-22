طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تحرير:التحرير ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

طائرة مسيرة

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.

الجدير بالذكر أن عددا من مقرات الحشد الشعبي تعرض في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، إحداها كانت إسرائيلية؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، بينما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات. كما وقع انفجار كبير في مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بمدينة هيت غربي محافظة الأنبار، في وقت سابق،