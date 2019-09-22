البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

حسام البدري

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

أخيرا، أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيان أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا. ويقود

أخيرا، أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيان أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.



ويقود حسام البدري منتخب مصر لأول مرة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، حيث طلب المدير الفني للفراعنة من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذى يقام فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.



ووعد مسؤولو اتحاد الكرة، حسام البدرى ببدء التفاوض فورا مع أكثر من منتخب إفريقي في ظل ضيق الوقت، بينما تسبب تأخر اتحاد الكرة فى إعلان المدير الفنى إلغاء العرض المقدم من إحدى شركات التسويق لمواجهة البرازيل وديا في الإمارات.



