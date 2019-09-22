سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

سلاح

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه وبحوزته 33 بندقية ضغط هواء، 44 مسدس صوت، 100 طلقة نارية "جرينوف"، 100 طلقة آلية، و850 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة. وشملت المضبوطات أيضا 21 خزينة طبنجة، عددا من أجزاء الأسلحة النارية، و12150



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه وبحوزته 33 بندقية ضغط هواء، 44 مسدس صوت، 100 طلقة نارية "جرينوف"، 100 طلقة آلية، و850 طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة.



وشملت المضبوطات أيضا 21 خزينة طبنجة، عددا من أجزاء الأسلحة النارية، و12150 طلقة صوت، 42900 طلقة ضغط هواء، 2750 طلقة فشنك، 156 جراب طبنجة و50 جراب بندقية خرطوش.



بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحفظت القوات على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى النيابة العامة للتحقيق.



