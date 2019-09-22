جريمة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
الاعتداء الجنسي على الأطفال - صورة تعبيرية
الاعتداء الجنسي على الأطفال - صورة تعبيرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ي"، 24 سنة، عامل حرفي، و"م. ع"، 20 سنة، سائق توك توك، بأن استدرجا المجني عليهما "أ. م" و"ع. س" داخل توك توك بالتحايل واصطحابهم إلى محل عجل بدائرة القسم في عدم وجود مالكة المحل "ف. ش"، التي فوجئت عند عودتها بالمتهمين وبرفقتهما الأطفال فاستغاثت
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تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
إلقاء قمامة على الجيران

البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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جثة (5)

أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.
سقوط أجزاء من بلكونة (6)

استدعاء المسئول عن انهيار بلكونة تسببت في مصرع شخصين

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالاسكندرية، اليوم الأحد، بشأن واقعة انهيار شرفة عقار بعزبة فرعون في أثناء رفع جهاز عروسة، طلب ملف العقار من الحي، ولجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينته، واستدعاء المقاول، ومسئولي شركات المياه والكهرباء بعد أن لقي شخصين مصرعهما وأصيب أكثر من 13 آخرين، مساء يوم الجمعة الماضي، إثر انهيار شرفة شقة بعقار مكون من 4 طوابق عليهم. وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بانهيار شرفة عقار بقرية فرعون أثناء نقل اثاث عروسة، ما أسفر عن وجود ضحايا.
جثة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
محكمة-ارشفية

السجن 10 سنوات لحداد هتك عرض ابنة زوجته فحملت سفاحا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم، بالسجن 10 سنوات "أ. ع. س" حداد لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "س. ه. م" 17 سنة طالبة. تعود الواقعة في القضية رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك والمقيدة كلي برقم 154 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من "أ. ج. ن" ربة منزل بقيام زوجها بهتك عرض ابنتها.
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