السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

الاعتداء الجنسي على الأطفال - صورة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ي"، 24 سنة، عامل حرفي، و"م. ع"، 20 سنة، سائق توك توك، بأن استدرجا المجني عليهما "أ. م" و"ع. س" داخل توك توك بالتحايل واصطحابهم إلى محل عجل بدائرة القسم في عدم وجود مالكة المحل "ف. ش"، التي فوجئت عند عودتها بالمتهمين وبرفقتهما الأطفال فاستغاثت