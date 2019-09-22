سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

سرقة - صورة تعبيرية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شركة «المتاجر المتحدة»، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بسرقة خزينة الشركة، والتي كانت تحتوي على 4 آلاف جنيه و60 هاتفا محمولا تاقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف جنيه.وتوصلت