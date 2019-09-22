البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

قمامة - صورة أرشيفية

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.

وقالت يوسف: "إن هذا أمر غير صحيح، ولا توجد أى توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوي البلاستيك، الذي يتم إعادة تدويره من جديد في مصانع البلاستيك"، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية