5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

أعمال نصب وتزوير

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى نشاط المتهم الذي يقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إذ يمارس نشاطا واسعا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، للاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج للموسم الماضي، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه

تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى نشاط المتهم الذي يقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إذ يمارس نشاطا واسعا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، للاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج للموسم الماضي، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه مقابل إحضار خمس تأشيرات حج للمجنى عليه ولبعض معارفه، وعقب ذلك قام المذكور بالتهرب منه.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفر أحدها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي، وعثر بحوزته على 9 جوازات سفر خاصة بضحاياه، و9 طلبات للحصول بموجبها على تأشيرات تجارية وتأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية، وهاتفين محمولين محملين بالعديد من الرسائل النصية بينه وبين ضحاياه على برنامج (واتسآب) تؤكد نشاطه الإجرامي.



