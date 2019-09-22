جريمة

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
أعمال نصب وتزوير
أعمال نصب وتزوير
طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى نشاط المتهم الذي يقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إذ يمارس نشاطا واسعا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، للاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج للموسم الماضي، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 250 ألف جنيه
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إلقاء قمامة على الجيران

البيئة توضح حقيقة تحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة، مؤكدة أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية. وفي مايو الماضي، نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه.
سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب طفلة

السجن 5 سنوات لشابين لاعتدائهما جنسيا على طفلين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين مصطفى عطية درويش ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 5 سنوات على "ع. ي"، عامل، و"م. ع"، سائق توك توك، لاتهامهما باستدراج وخطف الطفلين "أ. م" و"ع. س"، للاعتداء عليهما جنسيا. تعود الواقعة في القضية رقم 3042 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بالقبض على عامل وسائق توك توك لخطفهما طفلين داخل محل لممارسة الرذيلة معهم بدائرة القسم.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
حشيش

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
مطار-القاهرة (2)

ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب أجهزة إضاءة تصوير سينمائي

أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي حاولت مضيفة باحدى شركات الطيران القيام بها بالمخالفة لقانون الجمارك. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران وبسؤال المضيفة التي فازت بلقب ملكة جمال سابقا بإحدى مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم اثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.
خطف (1)

ولاد البلد في الغربة.. قصة اختطاف تاجر أردني بالجيزة

خلاف مالي بين تاجرين يحملان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية، ابتعد عن طبيعة التعاملات التجارية التي عادة ما تشهد مشكلات وأزمات، تنتهي بتدخل طرف ثالث "وسيط" أو احتكام الطرفين إلى خبير في الشؤون القانونية للفصل بينهما إلا أن الطرف الثاني بحث عن طريقة مختلفة لإنهاء خلافه مع التاجر الأربعيني، سلم عقله إلى وساس الشيطان، بات أسير أفكاره، عمد إلى مخالفة القانون غير عابئ بفعلته غير المشروعة ظنا منه أنه سينجو بما اقترفته يداه بمشاركة اثنين آخرين حتى استيقظ من أحلامه على كابوس مفزع.
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