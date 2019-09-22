البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

البورصة - صورة أرشيفية

قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.

وشركات: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، التعمير والاستشارات الهندسية، أودن للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، العربية المتحدة