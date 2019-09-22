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البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
وشركات: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، التعمير والاستشارات الهندسية، أودن للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، العربية المتحدة
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
صادرات-تركيا للعراق

3.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 8%. وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم الصادرات المصرية لأمريكا بلغ مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841.784 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع 19.9%. وتمثلت أهم الصادرات المصرية لأمريكا في (الملابس 451.1 مليون دولار، الأسمدة 79.2 مليون دولار، السجاد وأغطية من مواد نسجية 61.7 مليون دولار، لدائن 55.4 مليون دولار).
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (1)

توقيع مذكرة تعاون قضائي بين مصر والكويت

وقع النائب العام المستشار نبيل صادق، ونظيره الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم وتعاون قضائي بين البلدين، وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات، والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (3)

تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكدا أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكدا تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي، مرحبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (4)

السيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مصر والكويت، عقدتا صباح اليوم الأحد، في قصر بيان الكويتي، القمة المصرية - الكويتية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أوسع، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-زيارة رسمية-يعقد-خلالها مباحثات-قمة-مع--الشيخ-صباح-الأحمد امير-دولة-الكويت (3)

السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وذلك حسبما ذكر التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول اللقاء. ووصل السيسي وصل، مساء أمس السبت، والوفد الرسمي المرافق له، إلى مطار الكويت الدولي، واستقبله أمير الكويت، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسى وأمير الكويت سيعقدان مباحثات قمة ثنائية وموسعة، وسيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي والتنموى على هامش زيارته للكويت.
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