البورصة توقف التداول على 73 شركة لتراجعها 5%
٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
البورصة - صورة أرشيفية
قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم 73 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. والشركات التى تم إيقاف تداولها هي: فوري لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربي للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جي بي اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم.
وشركات: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، التعمير والاستشارات الهندسية، أودن للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، العربية المتحدة
وشركات: الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، التعمير والاستشارات الهندسية، أودن للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، رواد السياحة، بنك فيصل الإسلامي المصري، العبور للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الألومنيوم العربية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بنك قناة السويس، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للأسمنت.
وشركات: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، إعمار مصر للتنمية، مصرف أبو ظبي الإسلامى، مصر للأسمنت- قنا، عبور لاند للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المالية والصناعية المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل، أودن للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية، البنك المصري لتنمية الصادرات، سيدى كرير للبتروكيماويات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء، القناة للتوكيلات الملاحية، القابضة المصرية الكويتية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.