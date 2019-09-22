رياضة

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
سيد معوض
سيد معوض
يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
وأرسل اتحاد الكرة استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق. واللاعبون هم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي،
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هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
جياني-إنفانتينو (2)

«فيفا» يخطط لإطلاق كأس العالم لأندية السيدات

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزم "فيفا" استثمار مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك رغبةً منه في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، من خلال إطلاق بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بالسيدات، إضافة إلى تدشين دوري عالمي خاص بمنتخبات السيدات. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة ميلانو الإيطالية، إنه سيطلق كأس العالم للأندية في عام 2020 أو 2021، لعدم حاجته لقضاء وقت طويل من أجل إطلاق أو تدشين بطولة جديدة.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
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حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
ايهاب-جلال

بيان| إيهاب جلال يكشف سر فشل مفاوضاته لتدريب المنتخب

علق إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس، على فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة، لخلافة المكسيكي خافيير أجيري، في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم. وأوضح جلال، خلال البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي المصري، أسباب فشل المفاوضات قائلًا: «تدريب منتخب مصر هو الشرف والواجب الوطني الذي يبحث عنه كل مدير فني مصري والذي يأمل أن يصل إليه فى يوم من الأيام .. فلا مجال للحديث عن ترددي أو عدم طموحي لتدريب منتخب مصر».
حسام-البدرى

إخفاقات وإنجازات في مسيرة حسام البدري التدريبية

أخيرا أسدل الستار على مدرب المنتخب الوطني بعد الإعلان عن تعيين حسام البدري مدربًا للفراعنة، وذلك بحسب بيانًا أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الإعلان وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وتوج باللقب منتخب الجزائر.. وبعد أن غاب البدري لفترة كبيرة عن التدريب وانتقل للعمل الإداري وترأس نادي بيراميدز ونجح في تكوين فريق قوي احتل فى موسمه الأول المركز الثالث في بطولة الدوري.
حسام-البدرى

رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني

قرر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، رسميًا تعيين حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، مديرا فنيا لمنتخب الوطني، ومن المقرر إعلان تشكيل الجهاز الفني بالكامل خلال ساعات.. وأقال مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أجيري، عقب الخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الاتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنتين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.
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