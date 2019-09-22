محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

تحرير:أحمد بركات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

سيد معوض

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأرسل اتحاد الكرة استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق. واللاعبون هم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي،

وأرسل اتحاد الكرة استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.



واللاعبون هم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.



ويقود حسام البدري منتخب مصر لأول مرة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل، إذ طلب المدير الفني للفراعنة من اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر الذى يقام فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل.



