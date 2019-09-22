رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة داخل الحرم

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة

استقل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، دراجة هوائية داخل الحرم الجامعي، كما استقل عدد من الطلاب الدراجات الهوائية، وذلك في انطلاق مهرجات الدراجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل في أول أيام العام الدراسي. وأوضح حسن، في تصريح له، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة.

وأضاف أنه تم بعد ذلك انطلاق مهرجان الدراجات، مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفال ستختم بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية، وأن الموسم الثقافي للجامعة سيشهد لقاءات فكرية قوية بين الطلاب وعدد من الشخصيات العامة المهمة، وأنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة، وأن عدد طلاب الجامعة