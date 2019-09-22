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رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة داخل الحرم

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة
رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة
استقل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، دراجة هوائية داخل الحرم الجامعي، كما استقل عدد من الطلاب الدراجات الهوائية، وذلك في انطلاق مهرجات الدراجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل في أول أيام العام الدراسي. وأوضح حسن، في تصريح له، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة.
وأضاف أنه تم بعد ذلك انطلاق مهرجان الدراجات، مشيرا إلى أن فعاليات الاحتفال ستختم بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية، وأن الموسم الثقافي للجامعة سيشهد لقاءات فكرية قوية بين الطلاب وعدد من الشخصيات العامة المهمة، وأنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة، وأن عدد طلاب الجامعة
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كنيسة-دير-العذراء-في-جبل-الطير (4)

مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
رئيس-جامعة-الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
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كلية -الآداب-بجامعة-بنى-سويف‎ (4)

وزيرة الثقافة تفتتح منفذ هيئة الكتاب بجامعة بني سويف

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، يرافقها المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أول منفذ بيع دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب بكلية الآداب، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جودة مبروك عميد الكلية، ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة، وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

هل تخضع الجامعات الأجنبية لإشراف التعليم العالي؟

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتة إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.
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