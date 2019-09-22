تأجيل محاكمة 3 أشخاص اغتصبوا فتاة وصوروها عارية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

اغتصاب - صورة تعبيرية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، إلى جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر فبراير من العام المقبل، وذلك لحين إحضار المتهم الأول وثيقة زواج رسمية تربطه بالمجني عليها، والتي اتهمته بالاشتراك مع شقيقه وصديقه في القضية رقم 3486 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2018، بخطفها واغتصابها وتصويرها عاريةً تحدت تهديد السلاح.

تعود تفاصيل القضية ليوم الإثنين 6 أغسطس من العام الماضي، عندما تقدمت «صباح ع»، 28 عاما، ربة منزل، ببلاغ تتهم فيه «ياسر م»، وشقيقه «إسلام»، و«محمد ج»، عاطلين، بخطفها واغتصابها وتصويرها عارية بعدما هددوها بسلاح أبيض «مطواة».تم ضبط المتهمين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة، إلا أن جلسة اليوم شهدت مفاجأة مدوية