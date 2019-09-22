جريمة

تأجيل محاكمة 3 أشخاص اغتصبوا فتاة وصوروها عارية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
اغتصاب - صورة تعبيرية
اغتصاب - صورة تعبيرية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، إلى جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر فبراير من العام المقبل، وذلك لحين إحضار المتهم الأول وثيقة زواج رسمية تربطه بالمجني عليها، والتي اتهمته بالاشتراك مع شقيقه وصديقه في القضية رقم 3486 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2018، بخطفها واغتصابها وتصويرها عاريةً تحدت تهديد السلاح.
تعود تفاصيل القضية ليوم الإثنين 6 أغسطس من العام الماضي، عندما تقدمت «صباح ع»، 28 عاما، ربة منزل، ببلاغ تتهم فيه «ياسر م»، وشقيقه «إسلام»، و«محمد ج»، عاطلين، بخطفها واغتصابها وتصويرها عارية بعدما هددوها بسلاح أبيض «مطواة».تم ضبط المتهمين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة، إلا أن جلسة اليوم شهدت مفاجأة مدوية
اقرأ المزيد
حبس-متهمه

سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

دقائق منعت الكارثة.. انهيار سقف فصل مدرسة بالمنوفية

"جرس الفسحة ضرب" لم يكد يهنأ طلاب بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، بموعد "الفسحة" في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، إذ انهار سقف أحد الفصول، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أولياء الأمور القابعين خلف باب المدرسة، وتسابق التلاميذ الهروب من هول المشهد الذي شهدوه للمرة الأولى في حياتهم خاصة أنهم في عمر الزهور، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات التربية والتعليم والمحافظة للوقوف على ملابسات الأمر.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

آخرة المجاملة.. استورجي يقتل طفلة بطلق ناري في عرس

أمر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، بحبس أستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفلة، 11 عاما، بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس، واستقرت الطلقة في وجه وصدر المجني عليها. كما صرحت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة ع"، 11 عاما، طالبة، مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسري وتوفيت فور وصولها للمستشفى.
تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
سجن

حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

القبض على بطل فيديو ضرب سيدة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تعرض سيدة للضرب على يد أحد الأشخاص في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إذ رصدت قوات الأمن انتشار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كل من مهندس زراعي "58 سنة" وطبيب بشري "53 سنة" مقيمين ببندر أولاد صقر؛ بسبب خلافات الجيرة (قضية منظورة أمام القضاء لذات السبب) وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثاني لفض المشاجرة بينهما، اعتدى عليها الأول بالسب والضرب كما جاء في مقطع الفيديو.
اغتصاب (1)

المُشدد 5 سنوات لموظف خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة مُشرف جودة بإحدى مصانع إنتاج «الطباشير» بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5049 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بخطف طفلة، بالكاد أتمت ربيعها التاسع، وهتك عرضها بالقوة، بعدما أوهمها بشراء ملابس جديدة لها بعلم والدتها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]