آخرة المجاملة.. استورجي يقتل طفلة بطلق ناري في عرس

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

طلق ناري - صورة أرشيفية

أمر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، بحبس أستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفلة، 11 عاما، بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس، واستقرت الطلقة في وجه وصدر المجني عليها. كما صرحت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة ع"، 11 عاما، طالبة، مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسري وتوفيت فور وصولها للمستشفى.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه في أثناء مرور منقولات عرس "محمود ا"، حاصل على ليسانس حقوق، أطلق "كريم س"، استورجي، عيار ناري من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته، ابتهاجا بالحدث، ما أدى إلى إصابة المجني عليها حال تواجدها بشرفة الطابق الأول العلوي محل سكنها