جريمة

آخرة المجاملة.. استورجي يقتل طفلة بطلق ناري في عرس

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
طلق ناري - صورة أرشيفية
طلق ناري - صورة أرشيفية
أمر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، بحبس أستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفلة، 11 عاما، بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس، واستقرت الطلقة في وجه وصدر المجني عليها. كما صرحت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة ع"، 11 عاما، طالبة، مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسري وتوفيت فور وصولها للمستشفى.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه في أثناء مرور منقولات عرس "محمود ا"، حاصل على ليسانس حقوق، أطلق "كريم س"، استورجي، عيار ناري من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته، ابتهاجا بالحدث، ما أدى إلى إصابة المجني عليها حال تواجدها بشرفة الطابق الأول العلوي محل سكنها
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حبس-متهمه

سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

دقائق منعت الكارثة.. انهيار سقف فصل مدرسة بالمنوفية

"جرس الفسحة ضرب" لم يكد يهنأ طلاب بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، بموعد "الفسحة" في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، إذ انهار سقف أحد الفصول، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أولياء الأمور القابعين خلف باب المدرسة، وتسابق التلاميذ الهروب من هول المشهد الذي شهدوه للمرة الأولى في حياتهم خاصة أنهم في عمر الزهور، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات التربية والتعليم والمحافظة للوقوف على ملابسات الأمر.
اغتصاب

تأجيل محاكمة 3 أشخاص اغتصبوا فتاة وصوروها عارية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، إلى جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر فبراير من العام المقبل، وذلك لحين إحضار المتهم الأول وثيقة زواج رسمية تربطه بالمجني عليها، والتي اتهمته بالاشتراك مع شقيقه وصديقه في القضية رقم 3486 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2018، بخطفها واغتصابها وتصويرها عاريةً تحدت تهديد السلاح.
تزوير-مستندات (3)

5 تأشيرات بربع مليون جنيه.. ليلة سقوط «نصاب الحج»

طرق عدة يسلكها هؤلاء الذين يمارسون أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بحثًا عن المال، إلا أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عمد إلى استغلال اشتياق ورغبة الكثيرين في زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج، فنصب شباكه على مالك مؤسسة للتوريدات والتوكيلات التجارية بمحافظة القاهرة، زاعمًا قدرته على إنهاء الأمر كونه موظفا بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد -على خلاف الحقيقة- وأوهمه بإحضار تأشيرات حج بنظام الباقات بأسعار مميزة، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
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طعن-بالسكين

الفلوس بتغير النفوس.. سائق يمزق جسد مبيض محارة

مزق سائق "توك توك"، اليوم الخميس، جسد مبيض محارة بالسكين، إثر مشاجرة بينهما في شبين القناطر بسبب خلافات مالية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، الذي أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها. والبداية كانت بتلقي المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول "م. م"، 23 سنة، مبيض محارة، مصاب بجروح.
محكمة-ارشفية

تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين قتلا محامِ في شبرا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة جنايات برئاسة المستشار هانى مطاوع، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر، أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى فقام المتهمين بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية. وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوجود حالة وفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
سجن

حبس حداد ذبح ابنته وألقاها في ترعة بالقناطر الخيرية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس حداد 4 أيام، على ذمة التحقيقات لقيامه بذبح ابنته وإلقاء جثتها في الترعة، لشكه في نسبها، بعد أن تركتها والدتها لديه، وتزوجت من آخر. حرر محضر بالواقعة، وجرى انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحادث، حيث مثّل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة. وذلك بعد تلقي العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.
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