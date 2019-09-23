لحماية الفواكه من التحول للون البني.. اتبع 3 نصائح

يعد الملح من أكثر المكونات الموجودة في المطبخ، عليك وضع القليل منه وخلطه بالماء في وعاء، وبعد ذلك اسكبه على الفواكه التي ترغب في الحفاظ عليها
يقول خبراء التغذية إن تناول الفواكه باستمرار يعد إحدى الطرق الغذائية المهمة للحفاظ على صحتنا؛ فعلى سبيل المثال، الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، كما أن البرتقال غني بكميات كبيرة من فيتامين C، وبالنسبة للبطيخ فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تعيد ترطيب الجسم، وبالنسبة للتفاح فهو يعد أحد المصادر المهمة لفيتامين C، كما أنه يحافظ على الجسم من الأمراض، ولكن قد يتغير لون بعض الفواكه إلى اللون الأسود، ويجب البحث عن حلول منزلية للتخلص من ذلك، نقلًا عن "times of india".
دائمًا نبحث عن الطرق التي تجعلنا نتمتع بصحة جيدة، بجانب الحفاظ على مظهرنا، لذا فإن تناول طعام صحي يعد إحدى الطرق الشائعة للحفاظ على رشاقة الجسم، وبالتالي فإن تناول الطعام الصحي والحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتاج إلى طبق من سلطة الفواكه الشهية، كل ما عليك أن تقوم به هو اختيار أنواع محددة من الفواكه
دائمًا نبحث عن الطرق التي تجعلنا نتمتع بصحة جيدة، بجانب الحفاظ على مظهرنا، لذا فإن تناول طعام صحي يعد إحدى الطرق الشائعة للحفاظ على رشاقة الجسم، وبالتالي فإن تناول الطعام الصحي والحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتاج إلى طبق من سلطة الفواكه الشهية، كل ما عليك أن تقوم به هو اختيار أنواع محددة من الفواكه تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها جسمك، وبالتالي يجب أن يكون لديك الوعي الصحي، وتكون متفهمًا بشكل كبير لأهمية النظام الغذائي الصحي، وإذا كنت تبحث عن خيار صحي ومثالي فسلطة الفواكه تعد من أفضل الخيارات الصحية لزيادة معدلات الشبع، إضافة إلى تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها.
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إضافة إلى ذلك، سلطة الفواكه تعد من الوجبات الغذائية المهمة للأطفال الصغار، فهي ليست للبالغين فقط، خاصة من يتناولون الطعام بشراهة، ومن أكثر الفواكه الشائعة المستخدمة في سلطة الفواكه يوميا؛ على سبيل المثال، التفاح والموز والكمثرى، فقد تحتاج إلى تجهيز طبق من السلطة في الصباح، فتقوم بتقطيع الثمار في الليل، وعند الاستيقاظ تفاجأ بتغير لونها إلى اللون البني، يحدث ذلك نتيجة اختلاط الفواكه بالهواء لمدة طويلة، حيث أوضحت العديد من الأبحاث والدراسات أن الفواكه التي يتحول لونها إلى اللون البني لا تفقد العناصر الغذائية الخاصة بها، لكن الوجبة بالتأكيد أصبحت أقل جاذبية وأقل فتحا للشهية.
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عندما يتحول لون الفاكهة إلى اللون البني، يصبح عذرا قويا للأطفال ليمتنعوا عن تناول الفواكه، ما يضر بصحتهم البدنية والعقلية، لذا في ما يلي بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على حماية الفواكه من التحول للون البني، حتى لا يمتنع الأطفال عن تناولها:
1- عصير الليمون
واحدة من الطرق الفعالة وأحد الحلول البسيطة للحفاظ على الفواكه من التحول للون البني هو استخدام عصير الليمون، حيث يحافظ على الفواكه طازجة، كل ما عليك أن تفعله هو وضع عصير الليمون على مجموعة من الفواكه، وبعد وضع كميات كافية من عصير الليمون، تأكد أن جميع الفواكه مغطاة تمامًا، واتركها بعد ذلك خمس دقائق، وبعد إخراجها يمكن نقلها إلى وعاء آخر، وستبقى طازجة لساعات طويلة.
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2- العسل
أضف العسل واخلطه بالماء الدافئ في وعاء، وتأكد من الحفاظ على كمية العسل بما يتناسب مع الفواكه المستخدمة، ثم اغمس الفواكه في المحلول لمدة 30 ثانية تقريبًا، وبعد ذلك يمكنك إزالة العسل الزائد، وبالتالي ستبقى ثمارك طازجة لمدة تصل إلى ثماني ساعات.
3- الماء المالح
يعد الملح من أكثر المكونات الموجودة في المطبخ، عليك وضع القليل منه وخلطه بالماء في وعاء، وبعد ذلك اسكبه على الفواكه التي ترغب في الحفاظ عليها.
الفواكه ضرورية لتوفير العناصر الغذائية للجسم مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات والبروتينات الحيوية، فلا تجعل تغير لون الفواكه بمنزلة عذر لأطفالك لتجنب تناول الفواكه، إذ عليك اعتماد هذه الأساليب والحفاظ على الفواكه طازجة لسلطة الفاكهة الخاصة بك.
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