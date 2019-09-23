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لحماية الفواكه من التحول للون البني.. اتبع 3 نصائح

يعد الملح من أكثر المكونات الموجودة في المطبخ، عليك وضع القليل منه وخلطه بالماء في وعاء، وبعد ذلك اسكبه على الفواكه التي ترغب في الحفاظ عليها
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الحفاظ على الفواكه
الحفاظ على الفواكه
يقول خبراء التغذية إن تناول الفواكه باستمرار يعد إحدى الطرق الغذائية المهمة للحفاظ على صحتنا؛ فعلى سبيل المثال، الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، كما أن البرتقال غني بكميات كبيرة من فيتامين C، وبالنسبة للبطيخ فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تعيد ترطيب الجسم، وبالنسبة للتفاح فهو يعد أحد المصادر المهمة لفيتامين C، كما أنه يحافظ على الجسم من الأمراض، ولكن قد يتغير لون بعض الفواكه إلى اللون الأسود، ويجب البحث عن حلول منزلية للتخلص من ذلك، نقلًا عن "times of india".
دائمًا نبحث عن الطرق التي تجعلنا نتمتع بصحة جيدة، بجانب الحفاظ على مظهرنا، لذا فإن تناول طعام صحي يعد إحدى الطرق الشائعة للحفاظ على رشاقة الجسم، وبالتالي فإن تناول الطعام الصحي والحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتاج إلى طبق من سلطة الفواكه الشهية، كل ما عليك أن تقوم به هو اختيار أنواع محددة من الفواكه
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جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
الرغبة-في-تناول-السكريات

إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
الجوافة

الجوافة مفيدة.. تعالج الكحة وتخفف الآم الحيض

اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة صحية من فاكهة وخضراوات يساعد بشكل كبير في حماية الجسم من أمراض كثيرة، ويعمل على تقوية المناعة. الجوافة من الفواكه المفيدة التي يجب الحرص على تناولها، خاصة أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، فهي غنية بفيتامين سي وج، وتحتوي على نسبة عالية من السكر، وبها الكالسيوم والحديد والفسفور وفتيامين أ، كما ينصح الأطباء بتناول الجوافة في فصل الشتاء وبشكل خاص للأطفال لتقوية المناعة ومقاومة أعراض البرد لدى الكبار والصغار. في التقرير التالي نتناول فوائد الجوافة الصحية التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي.
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