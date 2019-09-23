لحماية الفواكه من التحول للون البني.. اتبع 3 نصائح

يعد الملح من أكثر المكونات الموجودة في المطبخ، عليك وضع القليل منه وخلطه بالماء في وعاء، وبعد ذلك اسكبه على الفواكه التي ترغب في الحفاظ عليها

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الحفاظ على الفواكه

يقول خبراء التغذية إن تناول الفواكه باستمرار يعد إحدى الطرق الغذائية المهمة للحفاظ على صحتنا؛ فعلى سبيل المثال، الموز مصدر مهم للبوتاسيوم، كما أن البرتقال غني بكميات كبيرة من فيتامين C، وبالنسبة للبطيخ فيحتوي على نسبة كبيرة من الماء، تعيد ترطيب الجسم، وبالنسبة للتفاح فهو يعد أحد المصادر المهمة لفيتامين C، كما أنه يحافظ على الجسم من الأمراض، ولكن قد يتغير لون بعض الفواكه إلى اللون الأسود، ويجب البحث عن حلول منزلية للتخلص من ذلك، نقلًا عن "times of india".

دائمًا نبحث عن الطرق التي تجعلنا نتمتع بصحة جيدة، بجانب الحفاظ على مظهرنا، لذا فإن تناول طعام صحي يعد إحدى الطرق الشائعة للحفاظ على رشاقة الجسم، وبالتالي فإن تناول الطعام الصحي والحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتاج إلى طبق من سلطة الفواكه الشهية، كل ما عليك أن تقوم به هو اختيار أنواع محددة من الفواكه