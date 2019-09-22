رياضة

«فيفا» يخطط لإطلاق كأس العالم لأندية السيدات

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزم "فيفا" استثمار مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك رغبةً منه في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، من خلال إطلاق بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بالسيدات، إضافة إلى تدشين دوري عالمي خاص بمنتخبات السيدات. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة ميلانو الإيطالية، إنه سيطلق كأس العالم للأندية في عام 2020 أو 2021، لعدم حاجته لقضاء وقت طويل من أجل إطلاق أو تدشين بطولة جديدة.
ووصف إنفانتينو تلك الخطة بالمحورية، لأنه لا يفترض بأحد الاعتقاد أن كرة القدم النسائية سيتم تطويرها فقط من خلال المنتخبات. وعن منتخبات كرة القدم للسيدات، قال إنفانتينو إن مونديال السيدات الذي أقيم مؤخرًا في فرنسا أظهر أن "ما نحتاج إليه هو إقامة بطولات (للسيدات) على أعلى مستويات". وكرر إنفانتينو إبداء
اقرأ المزيد
هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
سيد معوض

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
حسام-البدرى

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءً رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق، وهم "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، محمود حسن (تريزيجيه) المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن (كوكا)، نجم سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني بشكتاش، أحمد حجازي، نجم وست بروميتش الإنجليزي"، كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباراة -الأهلى -والزمالك (4)

«فيفا» يهنئ الأهلي ببطولة السوبر

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع «تويتر» تغريدة، جاء فيها: «الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض أن يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة».
اتحاد-الكرة (3)

تعرف على حكام مباريات الأسبوع الأول في الدوري

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الجمعة، عن تعيينات الحكام لمباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، والتي ستنطلق غدًا السبت. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، وذلك بعد أن التقى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الجبلاية، مع الحكام في مقر معسكرهم بأحد فنادق مصر الجديدة، في حضور جمال الغندور، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في إدارة مباريات الدوري المصري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
عمرو الجنايني

الجنايني للحكام: تقنية الفيديو أمر لا مفر منه

كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية، أكد للحكام خلال لقائهم معه، أن تطبيق تقنية الفيديو أمر لا مفر منه، وقال المصدر إن الجنايني أكد للحكام تطبيق التقنية مهما بلغت التكلفة، موضحًا أن هناك رغبة واضحة من جانب اتحاد الكرة في تطبيقها، حيث إنه يعكف على عقد اجتماعات مع إحدى الشركات تمهيدًا لتطبيقها بشكل رسمي. وقررت لجنة الحكام وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري المصري، والتقى عمرو الجنايني مع الحكام في حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وشهد الاجتماع إعلان وقف الاستعانة بالحكم الإضافي.
كأس-العالم-للأندية

«فيفا» يعلن عن معايير وموعد قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري، وستقام القرعة يوم 16 من الشهر الجاري. وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر. وأوضح فيفا أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]