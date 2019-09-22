«فيفا» يخطط لإطلاق كأس العالم لأندية السيدات

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

جياني إنفانتينو

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزم "فيفا" استثمار مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك رغبةً منه في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، من خلال إطلاق بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بالسيدات، إضافة إلى تدشين دوري عالمي خاص بمنتخبات السيدات. وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة ميلانو الإيطالية، إنه سيطلق كأس العالم للأندية في عام 2020 أو 2021، لعدم حاجته لقضاء وقت طويل من أجل إطلاق أو تدشين بطولة جديدة.

ووصف إنفانتينو تلك الخطة بالمحورية، لأنه لا يفترض بأحد الاعتقاد أن كرة القدم النسائية سيتم تطويرها فقط من خلال المنتخبات. وعن منتخبات كرة القدم للسيدات، قال إنفانتينو إن مونديال السيدات الذي أقيم مؤخرًا في فرنسا أظهر أن "ما نحتاج إليه هو إقامة بطولات (للسيدات) على أعلى مستويات". وكرر إنفانتينو إبداء