دقائق منعت الكارثة.. انهيار سقف فصل مدرسة بالمنوفية

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مدرسة - أرشيفية

"جرس الفسحة ضرب" لم يكد يهنأ طلاب بمدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، بموعد "الفسحة" في أول أيام العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، إذ انهار سقف أحد الفصول، ما أثار حالة من الرعب والفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن أولياء الأمور القابعين خلف باب المدرسة، وتسابق التلاميذ الهروب من هول المشهد الذي شهدوه للمرة الأولى في حياتهم خاصة أنهم في عمر الزهور، في الوقت الذي انتقلت فيه قيادات التربية والتعليم والمحافظة للوقوف على ملابسات الأمر.

لجنة من محافظة المنوفية وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفقدت موقع الانهيار برئاسة أحمد الشناوى مدير إدارة قويسنا التعليمية، الذي أكد أن سقف أحد الفصول تساقطت منه أجزاء بسيطة ظهر اليوم دون إصابات، لافتا إلى أنه جرى نقل الطلاب من المبنى بالكامل واستدعاء هيئة الأبنية التعليمية لعمل الترميمات اللازمة

لجنة من محافظة المنوفية وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفقدت موقع الانهيار برئاسة أحمد الشناوى مدير إدارة قويسنا التعليمية، الذي أكد أن سقف أحد الفصول تساقطت منه أجزاء بسيطة ظهر اليوم دون إصابات، لافتا إلى أنه جرى نقل الطلاب من المبنى بالكامل واستدعاء هيئة الأبنية التعليمية لعمل الترميمات اللازمة الخاصة بالمبنى.



وأضاف "الشناوي" أنه جرى تسكين الطلاب في المبنى الجديد داخل المدرسة، حفاظًا على أرواحهم لحين انتهاء هيئة الأبنية التعليمية من معاينة المبنى القديم.



كما حرص اللواء أشرف محمد البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا، على زيارة المدرسة، ووجه مدير الإدارة التعليمية ومسؤولي التعليم بقويسنا بإخلاء المبنى من الطلاب، مع تحويل اليوم الدراسي بالمدرسة إلى نظام الفترتين الدراسيتين "صباحية ومسائية" فى المبنى الآخر بالمدرسة.



