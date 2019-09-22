بريطانيا تترقب الإفراج عن ناقلتها المحتجزة لدى إيران

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

ناقلة نفط بريطانية

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في 19 يوليو، أنه تم إبلاغه بأنه قد يتم إطلاق سراح السفينة في وقت لاحق من اليوم الأحد. وأضاف الرئيس التنفيذي في تصريحات نقلتها الإذاعة السويدية: "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح بأنه يبدو أنهم سيطلقون سراح السفينة في غضون ساعات قليلة؛ لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد اتّخذ". كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، قال إن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون أيام قليلة.

وصرح الموسوي: "المحاكمة حول هذه القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها، وهناك عدد من القضايا البيروقراطية الصغيرة التي سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم فك الحجز عن السفينة وإطلاقها". يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني اتهم في وقت سابق، ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا "ستينا إمبيرو"، بمخالفة قوانين