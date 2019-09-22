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بريطانيا تترقب الإفراج عن ناقلتها المحتجزة لدى إيران

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
ناقلة نفط بريطانية
ناقلة نفط بريطانية
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في 19 يوليو، أنه تم إبلاغه بأنه قد يتم إطلاق سراح السفينة في وقت لاحق من اليوم الأحد. وأضاف الرئيس التنفيذي في تصريحات نقلتها الإذاعة السويدية: "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح بأنه يبدو أنهم سيطلقون سراح السفينة في غضون ساعات قليلة؛ لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بشأن الإفراج عن السفينة قد اتّخذ". كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، قال إن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة سيتم إطلاقها في غضون أيام قليلة.
وصرح الموسوي: "المحاكمة حول هذه القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها، وهناك عدد من القضايا البيروقراطية الصغيرة التي سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم فك الحجز عن السفينة وإطلاقها". يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني اتهم في وقت سابق، ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا "ستينا إمبيرو"، بمخالفة قوانين
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الرئيس الإسرائيلي يستعد لتشكيل الحكومة الجديدة

يستعد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، لبدء مشاورات مع الأحزاب التي نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، للتباحث معها بخصوص مرشحها لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وينتظر أن يلتقي ريفلين اليوم مع ممثلي "أزرق أبيض" والليكود والقائمة العربية المشتركة وحزب شاس الشرقي المتدين و"إسرائيل بيتنا"، حزب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، وفقا لـ"سكاي نيوز". وسيواصل ريفلين مشاوراته يوم غد الإثنين، على أن يقوم بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة حتى نهاية الأسبوع.
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بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

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26 قتيلا جراء تحطم حافلة ركاب شمال باكستان

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم إلى الأمم المتحدة خطة للتعاون الإقليمي لضمان أمن الخليج. وأشار روحاني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، إلى أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وفقا لموقع العربية. وتابع: "إن إيران ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة، للتعاون من أجل ضمان أمن الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان بين دول المنطقة"، مضيفا أن بلاده لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها، لا سيما في ظل التوترات في المنطقة.
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هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
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إيران توقف سفينة على متنها 11 شخصًا متجهة للإمارات

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، توقيف سفينة على متنها 11 شخصًا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل. وقال قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري، إن "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى"، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية. وأضاف أنه تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية.
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الرئيس اليمني: حذرنا من التدخلات الإيرانية في بلادنا

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إنه حذر سابقا من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب، مشيرًا إلى أن «ما نشهده اليوم واقعا معيشا»، مؤكدًا خلال لقاء مع ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عمق العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة، خاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
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الهند تعلن موقفها من اتخاذ تدابير عسكرية في هرمز

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