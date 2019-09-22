في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

تلاميذ - صورة أرشيفية

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.

وأوضح عزب أن المعلومات الأولية تفيد بأن التلاميذ الذين تعرضوا للإصابة وعددهم 8 بواقع: 3 بمدرسة الجهاد، 5 بالعدوة الإبتدائية، جميعهم بصحة جيدة الآن، وأنهم تناولوا وجبة طعام منزلية عبارة عن جبنه رومي يرجح أن تكون فاسدة.وتفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، مدارس كمين الصفا للتعليم الأساسي،