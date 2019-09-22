قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

الجيش الليبي

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة على أجزاء واسعة من معسكر اليرموك الإستراتيجي، قبل أن تعلن قوات الوفاق، فجر اليوم الأحد، استعادتها السيطرة على هذا المعسكر الإستراتيجي، الذي يعد من أهم النقاط القريبة من العاصمة، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان. وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين الطرفين في محاور عين زارة