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قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

تحرير:وكالات ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
وتمكن الجيش الليبي من السيطرة على أجزاء واسعة من معسكر اليرموك الإستراتيجي، قبل أن تعلن قوات الوفاق، فجر اليوم الأحد، استعادتها السيطرة على هذا المعسكر الإستراتيجي، الذي يعد من أهم النقاط القريبة من العاصمة، بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان. وتتواصل الاشتباكات المسلحة بين الطرفين في محاور عين زارة
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طائرات مجهولة تستهدف مقرا للحشد الشعبي في العراق

تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، إلى قصف من قبَل طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفقا لـ"السومرية نيوز". ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن معسكرا للحشد الشعبي تعرض إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار، مؤكدًا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقطاع عمليات الأنبار للحشد الشعبي. وأضاف المصدر أن الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة، مشيرا إلى أن الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية.
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السعودية: نبذل كل جهد للدفاع عن نفسنا ضد إيران

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن نفسها ضد إيران، إذ أن السعودية تتشاور مع المملكة المتحدة حول الحصول على دعم عسكري، كما أن بريطانيا تعد من أقوى حلفاء بلاده عندما يتعلق الأمر بالأمن، مشددا على حرص بلاده على توفير الأمن لمنشآتها ولمواطنيها والمقيمين فيها، والمملكة ستبذل كل جهد لضمان وحفظ هذا الأمن، مشيرا إلى أن إيران انخرطت في سلوك عدواني لمدة 40 عامًا ودمرت لبنان من خلال حزب الله.
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صحف عربية: عودة سترات باريس والسعودية تعلن موعد الرد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على عودة تظاهرات السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس، كما تناولت تداعيات الهجوم الذي تعرضت له منشأة أرامكو في السعودية، إضافة إلى العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "مظاهرة جديدة للسترات الصفراء.. ومخاوف من تخريب"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن تظاهر محتجي السترات الصفراء أمس السبت، بينما نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 7 آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس.
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مجمع الأديان.. افتتاح أول معبد يهودي بالإمارات 2022

تبدأ الإمارات، في العام المقبل، إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022، وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات، التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (1)

سامح شكري يوضح تفاصيل اللقاء بنظيره الفرنسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إن المباحثات الثنائية المصرية - الفرنسية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات التعليمية والتثقيفية التي تهم مواطني البلدين، فهذه هي الزيارة السابعة عشر، وهذا يثبت عمق العلاقات بيننا، مضيفا أن المباحثات ركزت على مناقشة القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعمل على دعم الحل السياسي للأزمات، من أجل تحقيق الاستقرار.
طائرات الجيش الليبي

الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات السراج بقاعدة معيتيقة

شن الجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدف خلالها مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية، وفقا لـ"أخبار ليبيا". كانت قوات الوفاق، اتهمت قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 18 آخرين. وأكدت حكومة الوفاق، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة "طرابلس" إلى قصف جوي، موجهة اتهامها إلى طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن استهدافه.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يدخل غربان ويستعد لإعلان سيطرته الكاملة

تمكن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، من دخول مدينة غريان، وأكد أنه سيعلن السيطرة الكاملة عليها في وقت لاحق، وفقا لما صرح به العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة. وأضاف المحجوب أن الميليشيات التي كانت في غريان انقسمت، وأن بعضها يقاتل إلى جوار الجيش الليبي في عملية استعادة السيطرة على غريان. وأوضح أن الجيش الليبي يتجه نحو وسط المدينة، وأنها تعتبر تحت سيطرة القوات المسلحة، خاصة بعد هروب الميليشيات، وتدمير بعض الآليات لها.
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