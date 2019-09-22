رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات

في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.

وأوضح شعلان، في بيان له، اليوم الأحد، أن الماراثون عبارة عن تفعيل للنشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل الجامعة، لحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم، لافتا إلى أنه من حُسن الطالع أن يتواكب بدء العام الدراسي الجديد مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يحتفل