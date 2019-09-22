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رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات
رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات
في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.
وأوضح شعلان، في بيان له، اليوم الأحد، أن الماراثون عبارة عن تفعيل للنشاط الرياضي بجانب النشاط الأكاديمي داخل الجامعة، لحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم، لافتا إلى أنه من حُسن الطالع أن يتواكب بدء العام الدراسي الجديد مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يحتفل
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مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
رئيس-جامعة-بني-سويف-يستقل-دراجة-هوائية

رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة داخل الحرم

استقل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، دراجة هوائية داخل الحرم الجامعي، كما استقل عدد من الطلاب الدراجات الهوائية، وذلك في انطلاق مهرجات الدراجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل في أول أيام العام الدراسي. وأوضح حسن، في تصريح له، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة.
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حمامات غير آدمية.. غضب في أول أيام الدراسة بمطروح

استقبلت مدارس مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، طلاب المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال فى 245 مدرسة ابتدائي و77 رياض أطفال، وسط حضور متوسط من طلاب المرحلتين، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور بمدرسة عادل الصفتي، في مطروح، استياءهم بسبب تدهور حالة المدرسة ودورات المياه وغياب الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلا عن عدم استطاعة الأطفال دخول دورات المياه لعدم نظافتها، وكذلك الغياب التام للمراقبة على المدرسة.
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وزير الإسكان: تنفيذ 7 مدارس بمدينة دمياط الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي وثانوي) بإجمالي 226 فصلا بمدينة دمياط الجديدة، إذ تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس أخرى، لاستيعاب الزيادة الطلابية، بعد ما تم تنفيذ عدة مشروعات سكنية منها (سكن مصر، دار مصر للإسكان المتوسط، جنة للإسكان الفاخر، الإسكان الاجتماعي)، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين,
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السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعليم

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلى 104 مليارات جنيه في 2019-2020، مقارنة بنحو 66.1 مليار جنيه في عام 2013-2014 ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الإنسان المختلفة. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية.
جامعة-الزقازيق-

تعيين «عثمان شعلان» رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، وذلك خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبدالباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
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