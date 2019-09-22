سجن سائق وربة منزل حاولا سرقة تلفزيون

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

سجن - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح، بالسجن 4 سنوات على "أ. ع"، سائق توك توك، والسجن 3 سنوات على "د. ع"، ربة منزل، لاتهامهما بالشروع في سرقة تلفزيون من إحدى الشقق. تعود الواقعة في القضية رقم 5307 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بالقبض على سائق توك توك وربة منزل في أثناء سرقتهما تلفزيون من شقة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. ع"، 32 سنة، سائق توك توك، شهرته شقاوة، و"د. ع"، 27 سنة، ربة منزل، أنه حال عودة المجني عليه "م. م"، وبرفقته زوجته إلى الشقة سكنه شاهد المتهم الأول ينزل من العقار ويحمل تلفزيون، وعند مشاهدة باب الشقة وجد أنه مسكورا، فاستغاث بالجيران