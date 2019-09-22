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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

تحرير:محمد مجلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
محافظ الإسكندرية في أول يوم دراسة
محافظ الإسكندرية في أول يوم دراسة
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
وأكد قنصوة على تفعيل بنك المعرفة المصري لتحقيق أكبر استفادة للطالب والمعلم وولي الأمر لمواكبة التطور التكنولوجي، وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.وشملت القرارت التي وجه بتنفيذها حظر دخول مندوبي المبيعات، خاصة مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، وحظر استخدام
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كنيسة-دير-العذراء-في-جبل-الطير (4)

مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.
رئيس-جامعة-الزقازيق

رئيس جامعة الزقازيق يشارك بماراثون دراجات داخل الحرم

في لافتة مغايرة لكل ما المتعارف عليه من مبادرات في بداية العام الدراسي الجامعي الجديد، دشنت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ماراثون للدراجات، لكن المفاجأة كانت حاضرة في الصفوف الأمامية للمشاركين فوق دراجاتهم، حيث تقدمهم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، يرافقه 40 من عُمداء ووكلاء الكليات، فيما ضم الماراثون نحو 300 طالب من مختلف الكليات، تحت شعار «معا ضد التطرف والإرهاب»، قبل أن يوضح «شعلان» أن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
رئيس-جامعة-بني-سويف-يستقل-دراجة-هوائية

رئيس جامعة بني سويف يستقل دراجة داخل الحرم

استقل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، دراجة هوائية داخل الحرم الجامعي، كما استقل عدد من الطلاب الدراجات الهوائية، وذلك في انطلاق مهرجات الدراجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل في أول أيام العام الدراسي. وأوضح حسن، في تصريح له، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة.
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تقرير-عن-الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية-بعد-تشغيل 15-أتوبيس-جديد (1)

كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
استخدام-التلاميذ للتليفون-في-المدارس

نائب يطالب بتجريم استخدام تلاميذ المدارس للتليفون

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمة أو الصحية، إذ أصبح الكثير من الطلاب يستخدمون الهواتف داخل المدارس بطرق خاطئة، ووصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقعالتواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التي حظرت استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب.. تفاصيل منهج 2 ثانوي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الثاني الثانوي يتم تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2019 - 2020، ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على ما يلي: أولا: مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية: مواد دراسية تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات (الجبر، التفاضل وحساب المثلثات)".
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