مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

تحرير:محمد مجلي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

محافظ الإسكندرية في أول يوم دراسة

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.

وأكد قنصوة على تفعيل بنك المعرفة المصري لتحقيق أكبر استفادة للطالب والمعلم وولي الأمر لمواكبة التطور التكنولوجي، وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.وشملت القرارت التي وجه بتنفيذها حظر دخول مندوبي المبيعات، خاصة مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، وحظر استخدام