«مش حادق بس».. جربي الكريب الحلو بحشوات مختلفة

الحلويات مفيدة لأطفالك، نوعي في الحشوات (مانجا أو شيكولاتة) التي تقدميها لعائلتك وأطفالك، الكريب من الأصناف الخفيفة وسيحبها أطفالك ولا يحتاج وقت طويل لتحضيره

تحرير:آية أشرف ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

كريب الفراولة

الوجبات السريعة من أكثر الأصناف المحببة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم وتناول مثل هذه الوجبات، التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية وتحتاج لتكاليف كبيرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الفترة الآخيرة، يمكنك تشجيع أطفالك على تناول أكلات صحية، تفيد اطفالك وتكسر روتين الوجبات التقليدية التي يتناولونها، حاولي مشاهدة برامج الطبخ التي تكون على شاشة التليفزيون أو قنوات اليوتيوب، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو، وعمل عجينة الكريب بسهولة في المنزل..

عجينة الكريب المكونات كوب دقيق زبدة كوب لبن فانيليا 2 بيضة سكر طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي اللبن والبيضة، ثم اضربيهم في الخلاط على درجة متوسطة. - ضيفي السكر والفانيليا للخليط واخلطيهم جيدًا داخل الخلاط حتى التأكد من ذوبان السكر. - في وعاء ضعي الخليط السابق، ثم ضيفي له الزبدة وقلبي كافة المكونات