«مش حادق بس».. جربي الكريب الحلو بحشوات مختلفة

الحلويات مفيدة لأطفالك، نوعي في الحشوات (مانجا أو شيكولاتة) التي تقدميها لعائلتك وأطفالك، الكريب من الأصناف الخفيفة وسيحبها أطفالك ولا يحتاج وقت طويل لتحضيره
الوجبات السريعة من أكثر الأصناف المحببة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم وتناول مثل هذه الوجبات، التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية وتحتاج لتكاليف كبيرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الفترة الآخيرة، يمكنك تشجيع أطفالك على تناول أكلات صحية، تفيد اطفالك وتكسر روتين الوجبات التقليدية التي يتناولونها، حاولي مشاهدة برامج الطبخ التي تكون على شاشة التليفزيون أو قنوات اليوتيوب، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو، وعمل عجينة الكريب بسهولة في المنزل..
عجينة الكريب
المكونات
كوب دقيق
زبدة
كوب لبن
فانيليا
2 بيضة
سكر
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي اللبن والبيضة، ثم اضربيهم في الخلاط على درجة متوسطة.
- ضيفي السكر والفانيليا للخليط واخلطيهم جيدًا داخل الخلاط حتى التأكد من ذوبان السكر.
- في وعاء ضعي الخليط السابق، ثم ضيفي له الزبدة وقلبي كافة المكونات
عجينة الكريب
المكونات
كوب دقيق
زبدة
كوب لبن
فانيليا
2 بيضة
سكر
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي اللبن والبيضة، ثم اضربيهم في الخلاط على درجة متوسطة.
- ضيفي السكر والفانيليا للخليط واخلطيهم جيدًا داخل الخلاط حتى التأكد من ذوبان السكر.
- في وعاء ضعي الخليط السابق، ثم ضيفي له الزبدة وقلبي كافة المكونات جيدًا.
- ضعي الوعاء في الثلاجة نصف ساعة على الأقل.
- في طاسة تيفال ضعي الزبدة واختاري الكمية المطلوبة، ثم وزعي جزء من العجينة في الطاسة.
- انتظري حتى تتحول العجينة للذهبي، ثم اقلبيها على الوجه الآخر.
- استمري بهذه الطريقة حتى تنتهي العجينة.
كريب المانجا
المكونات
كوب لبن
ملعقة سكر
علبة قشطة
ملعقة نشا
كاكاو
كريمة
مانجا
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي اللبن مع البيض والسكر، وتأكدي من خلط المكونات جيدًا.
- ضيفي الدقيق تدريجيًا للخليط السابق واستمري في التقليب حتى تجانس كافة المكونات.
-اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على الأقل.
- في طاسة تيفال نضع الزبدة، ثم خليط الكريب ونقلبه حتى يحمر من الوجهين.
- ندهن الكريب بالكريمة ثم نضع قطع المانجو، ونلف الكريب بالشكل المفضل لنا.
كريب النوتيلا
المكونات
كوب دقيق
كوب لبن
ملعقة سكر
زيت
فانيليا
ملح
نوتيلا
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الدقيق والسكر والملح والفانيليا.
- ضيفي البيض والزيت واللبن للخليط السابق، واستمري في ضرب المكونات حتى التأكد من تجانسها جميعًا.
- ضعي الخليط في الثلاجة نصف ساعة.
- في طاسة تيفال ضعي الخليط وحركي الطاسة حتى تحصلين على شكل دائرة، ويكون الكريب جاهز.
- بعد أن يبرد الكريب ضيفي النوتيلا في الحشو، وقلبي الكريب في الطاسة حتى يتحول لونه للذهبي ثم ارفعيه عن النار وقدميه لعائلتك، سيحب أطفالك هذا النوع من الكريب.
كريب الفراولة
المكونات
كوب دقيق
كوب لبن
4 بيضات
فانيليا
قرفة
سكر وملح
فراولة
طريقة التحضير:-
- اخلطي البيض والملح والسكر واللبن والدقيق، وتأكدي من خلط المكونات جيدًا.
- في طاسة تيفال ضعي الزبدة، وعجينة الكريب واتركيها حتى تتأكدي من تسويتها واحرصي على تقليبها على الوجه الآخر، حتى تحصلين على لون ذهبي.
- افردي الكريب وضعي العسل الأبيض ثم قطعي الفراولة قطع صغيرة بعد التأكد من غسلها جيدًا.
كريب التمر
المكونات
تمر
قرفة
كوب دقيق
سكر
ملح
3 بيضة
زبدة
2 كوب لبن
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي الدقيق والملح والسكر.
- ضيفي اللبن للخليط السابق، والبيض أيضًا، وضعي كافة المكونات في الخلاط على درجة متوسطة.
- في طاسة تيفال ضعي الزبدة، ثم خليط الكريب واقلبي على الجانبين حتى يحمر.
- افردي الكريب وضعي حشو معجون التمر، ثم لفيه، يمكنك وضع الكريب في الفرن لمدة دقيقتين على الأقل، حتى يحمر، ثم قدميه لعائلتك وضيوفك، ويمكنك رش القرفة أو السكر على وجه الكريب.
يمكنك عمل أكثر من حشو للكريب سواء حادق أو مسكر، اختاري ما يحبه أطفالك ونوعي في الحشوات التي تقدميها.