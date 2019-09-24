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«مش حادق بس».. جربي الكريب الحلو بحشوات مختلفة

الحلويات مفيدة لأطفالك، نوعي في الحشوات (مانجا أو شيكولاتة) التي تقدميها لعائلتك وأطفالك، الكريب من الأصناف الخفيفة وسيحبها أطفالك ولا يحتاج وقت طويل لتحضيره
تحرير:آية أشرف ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كريب الفراولة
كريب الفراولة
الوجبات السريعة من أكثر الأصناف المحببة للكثير منا، وبشكل خاص الأطفال الذين يحبون الذهاب للمطاعم وتناول مثل هذه الوجبات، التي تحتوي على سعرات حرارية ودهون عالية وتحتاج لتكاليف كبيرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الفترة الآخيرة، يمكنك تشجيع أطفالك على تناول أكلات صحية، تفيد اطفالك وتكسر روتين الوجبات التقليدية التي يتناولونها، حاولي مشاهدة برامج الطبخ التي تكون على شاشة التليفزيون أو قنوات اليوتيوب، في السطور التالية نساعدك للتعرف على طريقة عمل الكريب الحلو، وعمل عجينة الكريب بسهولة في المنزل..
عجينة الكريب المكونات كوب دقيق زبدة كوب لبن فانيليا 2 بيضة سكر طريقة التحضير:- - في وعاء اخلطي اللبن والبيضة، ثم اضربيهم في الخلاط على درجة متوسطة. - ضيفي السكر والفانيليا للخليط واخلطيهم جيدًا داخل الخلاط حتى التأكد من ذوبان السكر. - في وعاء ضعي الخليط السابق، ثم ضيفي له الزبدة وقلبي كافة المكونات
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الجبنة لذيذة.. اعمليها في البيت بسهولة

الجبنة من الأكلات المميزة التي يعشقها الكثيرون منا، وهي من الأصناف الأساسية على طاولة الإفطار والعشاء أيضًا، كما تدخل في الكثير من الأكلات اللذيذة، ومنها المكرونة بالبشاميل والفطائر والبيتزا الشهية التي نحب تناولها على سفرة الغداء. هناك أنواع عديدة من الجبنة يمكنك شراؤها، ولكن بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، تحتار كل ربة منزل في شراء الجبنة بكميات كبيرة، وفي السطور التالية نساعدك على حل الأمر بسهولة من خلال عمل الجبنة المطبوخة في المنزل دون الحاجة لشرائها من المحلات بتكاليف كبيرة.
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الكبد والقوانص.. جربيها لعائلتك بأكثر من طريقة

وجبة الغداء من أكثر الوجبات التي تحتار كل سيدة في اختيار أصنافها، فهي تحتاج بشكل يومي للتفكير في أنواع أطباق جديدة تقدمها لعائلتها، فهي تطبخ بشكل يومي أكلات مختلفة يدخل فيها اللحوم والفراخ والخضراوات، إضافة إلى السمك أيضًا، ويمكنك التجديد باختيار أنواع مختلفة من الأطباق الرئيسية على سفرتك، فبدلا من تناول الفراخ بالطرق التقليدية، جربي طهي الكبد والقوانص بنكهات مختلفة وطرق جديدة ستعجب عائلتك وتجعلهم يرغبون في تناولها بشكل يومي، خاصة أنها من الأكلات الخفيفة.
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الموز مفيد.. جربيه في حلويات شهية لعائلتك

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، التي يحبها الكثيرون منا، فله فوائد عديدة لا يعرفها البعض، إضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما يساعد في خفض الوزن الزائد لأن سعراته الحرارية منخفضة، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يعد أحد المعادن الأساسية للجسم. يمكنك تناول الموز بالشكل التقليدي، أو وضعه داخل بعض الوصفات الشهية من الحلويات، وفي السطور التالية نتناول العديد من الوصفات الشهية التي يدخل الموز في مكوناتها.
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