مجلس الوزراء: توفيق أوضاع 1109 كنيسة ومبنى

٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

كنيسة - صورة أرشيفية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس أسفرت حتى الآن عن توفيق أوضاع 1109 كنائس ومبانٍ على مستوى الجمهورية، موزعة إلى 681 كنيسة و428 مبنى، جاء ذلك في "الإنفوجراف"، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وسلط من خلاله الضوء على محصلة أعداد للكنائس والمباني، التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء.

وأشار المركز، إلى ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى أغسطس 2019.وجاء توزيعها: 189 بالمنيا، 121 بالجيزة، 110 بالقليوبية، 87 بالإسكندرية، 74 بالبحيرة، 87 بسوهاج، 71 بأسيوط،