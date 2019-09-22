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الخرف وألزهايمر.. مشكلات مرضية تهدد الرجال

الرجال يخشون بشكل كبير التعرض لالتهاب المفاصل، ما يمنعهم من الحركة والتعايش بشكل طبيعي، خاصة الرياضيين الذين يحاولون دائما بذل مجهود مضاعف لأجل الحفاظ على الصحة العامة
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مشكلات مرضية متعلقة بالرجال
مشكلات مرضية متعلقة بالرجال
أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن المرأة هي الأكثر تحملا من الرجال في ما يتعلق بالأمراض؛ لذا يشعر الرجال بالخوف دائمًا من الإصابة ببعض الأمراض، ويحاولون قدر الإمكان حماية أنفسهم من الإصابات؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا من الأمراض الشائعة التي تصيب العديد من الرجال، كما توجد مشكلات صحية متعلقة بالتهاب المفاصل، إضافة إلى أن الخرف والاضطرابات المعرفية قد تكون أحد مخاوف الرجال؛ لذا يجب التعامل معها بحرص شديد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
توجد العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر فى الرجال؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا وانخفاض هرمون تستوستيرون، فقد أثبتت العديد من الدراسات أنه توجد العديد من الأمراض التي تؤثر فى الرجال أكثر من النساء، وفي ضوء ذلك سنحاول جاهدين البحث عن الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها الكشف عن المشكلات الصحية التي
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4 مشكلات صحية تصيب النساء أكثر من الرجال

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