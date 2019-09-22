الخرف وألزهايمر.. مشكلات مرضية تهدد الرجال

الرجال يخشون بشكل كبير التعرض لالتهاب المفاصل، ما يمنعهم من الحركة والتعايش بشكل طبيعي، خاصة الرياضيين الذين يحاولون دائما بذل مجهود مضاعف لأجل الحفاظ على الصحة العامة
أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن المرأة هي الأكثر تحملا من الرجال في ما يتعلق بالأمراض؛ لذا يشعر الرجال بالخوف دائمًا من الإصابة ببعض الأمراض، ويحاولون قدر الإمكان حماية أنفسهم من الإصابات؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا من الأمراض الشائعة التي تصيب العديد من الرجال، كما توجد مشكلات صحية متعلقة بالتهاب المفاصل، إضافة إلى أن الخرف والاضطرابات المعرفية قد تكون أحد مخاوف الرجال؛ لذا يجب التعامل معها بحرص شديد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
توجد العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر فى الرجال؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا وانخفاض هرمون تستوستيرون، فقد أثبتت العديد من الدراسات أنه توجد العديد من الأمراض التي تؤثر فى الرجال أكثر من النساء، وفي ضوء ذلك سنحاول جاهدين البحث عن الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها الكشف عن المشكلات الصحية التي
توجد العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر فى الرجال؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا وانخفاض هرمون تستوستيرون، فقد أثبتت العديد من الدراسات أنه توجد العديد من الأمراض التي تؤثر فى الرجال أكثر من النساء، وفي ضوء ذلك سنحاول جاهدين البحث عن الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها الكشف عن المشكلات الصحية التي تجعل الرجال يشعرون بالقلق، وللتأكد بشكل عملي، سيتناول الباحثون بعض الاستبيانات التي قام الرجال بملئها "أونلاين"، وبعض الإحصائيات الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي.
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مشكلات صحية متعلقة بالبروستاتا
يعتقد الكثير من الأشخاص، خاصة الرجال، أنه يصعب التخلص من سرطان البروستاتا، والبعض الآخر يقول إنه لن يؤدي إلى الوفاة، ولكن الأبحاث دائمًا تقول كلمتها في النهاية، فأوضحت التقديرات الحالية أن نحو 1 من كل 9 رجال يصاب بسرطان البروستاتا، حيث تصل النسبة إلى 50%، خاصة بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم من 51 إلى 60 عامًا، وربما يتعرض الكثير من الأشخاص لتضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهو تضخم غير سرطاني لنفس العضو.
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وتتنوع معالجات سرطان البروستاتا؛ فعلى سبيل المثال، الخضوع لفحوصات مستمرة للكشف السريع عن المرض، وإذا كان لديك تاريخ عائلي لهذا المرض، فعليك أن تتفهم أنك على حافة الإصابة بمثل هذه الأمراض.
التهاب المفاصل
بعد القيام ببعض الاستبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشف الباحثون أنه توجد مجموعة كبيرة من الرجال يخشون بشكل كبير التعرض لالتهاب المفاصل، ما يمنعهم من الحركة والتعايش بشكل طبيعي، خاصة الرياضيين الذين يحاولون دائمًا بذل مجهود مضاعف من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وخاصة المفاصل، لأنها قد يصعب علاجها عند حدوث تلف، وقد يصل الأمر إلى جراحات بالغة الخطورة، وعلى الرغم من تدهور المفاصل نتيجة التقدم في العمر، يمكنك التحسين من صحة المفاصل، من خلال تغيير أسلوب الحياة، إضافة إلى ذلك، لا مانع من ممارسة التمرينات الرياضية التي تجعلك تحافظ على صحة المفاصل.
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الخرف والاضطرابات المعرفية
ألزهايمر أو الخرف من أكثر الأمراض الشائعة عند التقدم في العمر، وقد يخشى الجميع أن يستيقظ في يوم ولا يمكنه التعرف على أفراد عائلته، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وبالنسبة لكثير من الرجال، مجرد التفكير في فقد الوظائف المعرفية والإدراكية يجعلهم يشعرون بخوف شديد، لأنهم سيصبحون فاقدين لهويتهم، وللتخلص من ذلك، أو الوقاية منه، عليك تنشيط مخك من خلال القيام ببعض ألعاب الذكاء، وزيادة قوة الروابط الاجتماعية.
النساء تخشى دائمًا التقدم في العمر خوفًا من ظهور الشعر الأبيض والتجاعيد، أما الرجال فيخشون فقدان الذاكرة، ولو تحدثنا عن الأطعمة ودورها في التعزيز من صحة الذاكرة، فعليك تناول كميات كبيرة من الأسماك؛ نظرًا لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.
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